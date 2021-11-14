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Заметил только пятно: на трассе Киев-Одесса машина сбила женщину (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Женщина перебегала дорогу посреди трассы Новость обновлена 14 ноября 2021, 09:55
Женщина перебегала дорогу посреди трассы

Совершивший наезд водитель направлялся в столицу

Ночью с 13 на 14 ноября под Одессой зафиксировали дорожно-летальное происшествие с летальным исходом — от полученных травм скончалась пожилая дама-пешеход.

Об инциденте сообщил одесский ресурс "УСИ Online".

Известно, что авария произошла на шоссе Киев-Одесса в районе 435 километра. 25-летний водитель Daewoo Sens спешил в столицу, поэтому ехал на весьма высокой скорости.

К сожалению, в какой-то момент на дорогу вышла пожилая женщина (согласно показаний очевидцев, на вид около 70 лет), чтобы перейти на другую сторону.

Из-за быстрой езды водителю не удалось сориентироваться и он совершил наезд. Полученные женщиной травмы стали для неё летальными, она погибла на месте. Снимки с места происшествия с этических соображений на сайте не выкладываем, но вы можете с ними ознакомиться в нашем Telegram-канале (18+).

По словам парня, который был за рулем, он успел лишь заметить "какое-то зеленое пятно", прежде чем случилось столкновение.

Невнимательность водителя, а также беспечность самого пешехода, совершавшего переход дороги в неположенном месте в темное время суток, вероятно, в совокупности и привели к такому последствию аварии.

Что грозит виновнику ДТП, пока неизвестно.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что накануне под Одессой произошла авария с участием полицейского автомобиля. Среди пострадавших есть даже маленькие дети.

Теги:
#ДТП #Одесская область #Смерть #Киев - Одесса
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