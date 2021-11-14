Помітив лише пляму: на трасі Київ-Одеса машина сбила жінку (фото)

Водій, який вчинив наїзд, прямував до столиці

Вночі з 13 на 14 листопада під Одесою зафіксували смертельну дорожньо-летальну пригоду — від отриманих травм померла літня дама-пішохід.

Про інцидент повідомив одеський ресурс "УСИ Online".

Відомо, що аварія сталася на шосе Київ-Одеса в районі 435 кілометра. 25-річний водій Daewoo Sens поспішав до столиці, тож їхав на дуже високій швидкості.

На жаль, у якийсь момент на дорогу вийшла жінка похилого віку (згідно з показаннями очевидців, на вигляд близько 70 років), щоб перейти на інший бік.

Через швидку їзду водію не вдалося зорієнтуватися, і він скоїв наїзд. Отримані травмою жінки стали для неї летальними, вона загинула на місці. Знімки з місця події з етичних міркувань на сайті не викладаємо, але ви можете ознайомитися з ними в нашому Telegram-каналі (18+).

За словами хлопця, який був за кермом, він встиг лише помітити "якусь зелену пляму", перш ніж сталося зіткнення.

Неуважність водія, а також необачність самого пішохода, яка переходила дорогу в недозволеному місці в темний час доби, ймовірно, в сукупності і призвели до такого наслідку аварії.

Що загрожує винуватцю ДТП, наразі невідомо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що напередодні під Одесою сталася аварія за участю поліцейського автомобіля. Серед постраждалих є навіть маленькі діти.