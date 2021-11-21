"Масками не напрягают": Верка Сердючка выступила в "красной" Одессе

На концерт Сердючки пускали без масок и сертификатов вакцинации

Украинский певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, в субботу, 20 ноября, дал концерт в казино города Одессы. Примечательно, что Одесса входит в "красную" зону карантина и посещать концерты там могут только полностью вакцинированные от COVID-19 граждане.

Видео с выступлением артиста опубликовали в соцсетях и местных Telegram-каналах.

Судя по кадрам, присутствующих на мероприятии было довольно много. Граждане развлекались под известные хиты Верки Сердючки. К слову, масок и безопасного расстояния никто не придерживался.

Известно, что концерт проходил в помещении одного из официальных казино Одессы. В местных СМИ писали, что стоимость выступления Верки Сердючки и ее группы обошлось заведению в 30 тысяч американских долларов. А администрация казино устроила праздничный розыгрыш 5 тысяч долларов — об этом свидетельствует соответсвующая публикация в Instagram. Отметим, что на рекламном постере нет ни слова о карантинных ограничениях.

В то же время местные Telegram-каналы пошутили, что вечеринку с участием Сердючки сделали только для "вакцинированных" и реакция на эти слова затмила даже само выступление артистки. Среди комментариев особенно выделялись слова о том, что на концерт пускали всех и никто не спрашивал ни о масках, ни о сертификатах вакцинации.

Добавим, что по данным Минздрава, карантинные показатели в Одессе соответствуют "красной" зоне. В регионе зашкаливает коэффициент выявления новых случаев инфицирования коронавирусом.

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