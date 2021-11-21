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"Масками не напружують": Вєрка Сердючка виступила у "червоній" Одесі

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Вєрка Сердючка Новина оновлена 21 листопада 2021, 12:27
Вєрка Сердючка

На концерт Сердючки пускали без масок та сертифікатів вакцинації

Український співак Андрій Данилко, більш відомий як Вєрка Сердючка, у суботу, 20 листопада, дав концерт у казино міста Одеси. Примітно, що Одеса входить до "червоної" зони карантину і відвідувати концерти там можуть лише повністю вакциновані від COVID-19 громадяни.

Відео з виступом артиста опублікували у соцмережах та місцевих Telegram-каналах.

Судячи з кадрів, присутніх на заході було досить багато. Громадяни розважалися під відомі хіти Вєрки Сердючки. До речі, масок та безпечної дистанції ніхто не дотримувався.

Відомо, що концерт відбувався у приміщенні одного з офіційних казино Одеси. У місцевих ЗМІ писали, що вартість виступу Вєрки Сердючки та її групи коштувала закладу 30 тисяч американських доларів. А адміністрація казино влаштувала святковий розіграш 5 тисяч доларів — про це свідчить публікація в Instagram. Зазначимо, що на рекламному постері немає жодного слова про карантинні обмеження.

Водночас місцеві Telegram-канали пожартували, що вечірку за участю Сердючки зробили лише для "вакцинованих" і реакція на ці слова затьмарила навіть сам виступ артистки. Серед коментарів особливо виділялися слова про те, що на концерт пускали всіх і ніхто не питав ні про маски, ні про сертифікати вакцинації.

Додамо, що за даними МОЗ, карантинні показники в Одесі відповідають "червоній" зоні. У регіоні зашкалює коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування коронавірусом.

Тим часом, як повідомляв "Телеграф", в Україні знову різко підскочила кількість госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом.

Теги:
#Концерт #Одеса #Вірка Сердючка #Карантин #Коронавірус #Червона зона
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