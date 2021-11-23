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В Одесской области новоназначенный начальник полиции погорел на взятке в первый день на должности (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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В Одесской области полицейский попался на взятке
В Одесской области полицейский попался на взятке

Начальника полиции задержали с поличным

В Одесской области на взятке был задержан начальник одного из отделов полиции. Казалось бы, что подобных ситуаций со взяточничеством в Украине хватает, однако курьез этого случая в том, что мужчина получил неправомерную выгоду в первый же день на новой должности.

Как сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, сотрудник полиции, ранее исполнявший обязанности руководителя, в первый же день его назначения начальником отдела получил взятку в размере 4 тысяч долларов. За эти средства новоназначенный начальник обещал не привлекать к уголовной ответственности человека, сфальсифицировавшего документы по переоформлению комбайнов.

Задержали начальника с поличным, во время получения неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос о мере пресечения и отстранении полицейского от должности, на которой он был всего один день.

Напомним, как сообщал "Телеграф" ранее, в Закарпатье огласили приговор судьи, вернувшего остальную часть из полученной взятки. Служитель Фемиды за 400$ (без 700 гривен сдачи) проведет за решеткой далеко не один год.

Теги:
#Полиция #Взятка #Арест #Одесская область #Офис Генпрокурора
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