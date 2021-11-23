На Одещині новопризначений начальник поліції погорів на хабарі у перший день на посаді (фото)

Начальника поліції затримали на гарячому

В Одеській області на хабарі затримали начальника одного з відділів поліції. Здавалось би, що подібних ситуацій із хабарництвом в Україні вистачає, однак курйоз цього випадку у тому, що чоловік отримав неправомірну вигоду у перший же день на новій посаді.

Як повідомила пресслужба Офісу генпрокурора, співробітник поліції, який був виконувачем обов’язків керівника, у перший же день його призначення начальником відділу отримав хабаря у розмірі 4 тисяч доларів. За ці кошти новопризначений начальник обіцяв не притягувати до кримінальної відповідальності особу, яка фальсифікувала документи з переоформлення комбайнів.

Затримали начальника на гарячому, під час отримання неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу та відсторонення поліціянта від посади, на якій він був всього один день.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф" раніше, на Закарпатті оголосили вирок судді, який повернув решту з отриманого хабаря. Служитель Феміди за 400$ (без 700 гривень решти) проведе за ґратами далеко не один рік.