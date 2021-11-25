"Коронавирус с половыми органами": люди возмущены памятнику 18+ в центре Одессы (фото, видео)

В сети разгорелась дискуссия насчет эффектной работы художницы Евы Ятт

В Горсаду Одессы (смотри на карте ниже) в четверг, 25 ноября, появился необычный арт-объект, задумка которого — защита женщин от домашнего насилия во время пандемии коронавируса. И хоть многие узрели в этой скульптуре заботливые руки или семью, члены которой обнимают друг друга, большинство таки рассмотрело истинный объект, воплощенный скульптором, — женский половой орган.

По информации местных Телеграмм-каналов, скульптура современной художницы Евы Ятт называется "Планета "Ковид", и ее цель — обратить внимание на защиту женщин. С этой задачей креативный мастер справилась на все 100%, так как одесситы не проходят мимо без фото с необычным арт-объектом и вовсю обсуждают его в сети.

Многие возмущены, мол, зачем выставлять напоказ женские половые органы в самом центре Одессы, где немало детей.

Среди сотен комментариев — "Женская п***ка — это анатомия, и к искусству отношения не имеет", "Испанский стыд", а также слова о том, что люди видят лишь "коронавирус с половыми органами".

Другие же аплодируют художнице, которая действительно добилась своей цели: ее работу и защиту женщин вовсю обсуждают.

Отметим, что Ева Ятт — современная художница, которая нередко в своих работах изображает самую сокровенную часть женщин.

Ева Ятт - современная художница, которая видит красоту каждой женщины

Городской сад, где установили памятник "Планета "Ковид"

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