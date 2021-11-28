"Л*хов меньше не становится": в Одессе удивили "космическими" скидками к "Черной пятнице" (видео)

Покупатели пожаловались на магазин Reserved

Воистину "огромными" скидками к уже прошедшей "Черной пятнице" отличился один из магазинов сети Reserved в Одессе. Его работники, объявив распродажу со снижением цены на 20%, сменили стоимость вещей на более высокую.

Об уловках рассказали в Telegram-канале "Курс Одесса".

На видеозаписях хорошо видно, что новая цена наклеена поверх уже существующих ценников. Если же их отклеить, то окажется, что на самом деле вещь стоит куда дешевле.

"Огромные" скидки на одежду

Так, из 649 гривен стоимость изменилась на 799, а из 699 гривен — на 999.

Подобным образом в магазине попросту нивелируют объявленную распродажу, ведь, по сути, "скидки" на вещи нивелируются за счет повышения стоимости.

Впрочем, новость о мухлеже продавцов в сети восприняли более чем спокойно. Большинство людей считают, что в Украине такими схемами пользуется много предпринимателей, создавая лишний хайп вокруг "Черной пятницы". Настоящие же скидки, по мнению украинцев, можно разве что встретить на территории США, откуда традиция таких сезонных распродаж и распространилась по всему миру.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как уберечься от фальшивих скидок, якобы приуроченных к "Черной пятнице".