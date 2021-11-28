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"Л*хів не меншає": в Одесі здивували "космічними" знижками до "Чорної п’ятниці" (відео)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Працівники бутіка просто переклеїли цінники
Працівники бутіка просто переклеїли цінники

Покупці поскаржилися на магазин Reserved

Воістину "величезними" знижками до "Чорної п’ятниці", яка вже минула, відзначився один із магазинів мережі Reserved в Одесі. Його працівники, оголосивши розпродаж зі зниженням ціни на 20%, змінили вартість речей на більш високу.

Про хитрість розповіли в Telegram-каналі "Курс Одеса".

На відеозаписах добре видно, що нова ціна наклеєна поверх уже існуючих цінників. Якщо ж їх відклеїти, то виявиться, що насправді річ коштує набагато дешевше.

"Величезні" знижки на одяг
"Величезні" знижки на одяг

Так, зі 649 гривень вартість змінилася на 799, а із 699 гривень — на 999.

Подібним чином у магазині просто нівелюють оголошений розпродаж, адже зрештою "знижки" на речі нівелюються за рахунок підвищення вартості.

Втім, новину про обман продавців у мережі сприйняли більш ніж спокійно. Більшість людей вважають, що в Україні такими схемами користуються багато підприємців, створюючи зайвий хайп навколо "Чорної п’ятниці". Справжні ж знижки цього дня, на думку українців, можна хіба що зустріти на території США, звідки традиція таких сезонних розпродажів поширилася по всьому світу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як уберегтися від фальшивих знижок, нібито приурочених до "Чорної п’ятниці".

Теги:
#Одеса #Знижки #Обман #Чорна п'ятниця
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