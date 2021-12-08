Душ во время поездки: в Одессе маршрутки "поразили" условиями для пассажиров (видео)

Из общественного транспорта люди выходят в промокшей одежде

В Одессе пассажиры городского транспорта пожаловались на плохие условия внутри некоторых маршрутных такси. Среди прочих неудобств — "душ" из дождевых капель внутри салона.

Подробностями и видео поделились 8 декабря в Telegram-канале "Новини.LIVE Odesa".

Одна из пассажирок засняла "комфортабельную" поездку в одной из одесских маршруток. Номер маршрута, к сожалению, остался в тайне, однако местные жители уверяют — такая ситуация не является единичной.

На видео можно увидеть, как из прохудившегося потока внутрь авто стекает дождевая вода. Она попадает не только на пол, но и на вещи, волосы и одежду пассажиров. В случае, если поездка предстоит долгая, то из салона можно выбраться в насквозь промокшей куртке.

Сами одесситы уже шутят, что это просто бюджетный вариант для экономии воды дома — ведь можно бесплатно принять душ во второй раз. При этом следует отметить, что лишь осенью 2021 года стоимость проезда в маршрутках Одессы поднялась до 10 гривен. Качество же услуг по-прежнему оставляет желать лучшего.

Добавим, что Одесса уже несколько дней находится во власти дождевой погоды. Поэтому местным жителям и гостям города, вероятно, придется еще не раз воспользоваться "маршрутками с душевыми".

Напомним, что одесский общественный транспорт уже не впервые попадает в неприятные ситуации. Так, к примеру, в ноябре местные правоохранители устроили настоящую "охоту" на перевозчиков, которые массово нарушали карантинные предписания насчет количества пассажиров в салоне.

Одна из историй даже закончилась легкой травмой для водителя — пытаясь защитить своих людей в маршрутке, он поплатился вывихом руки. Как сообщал "Телеграф", такой "подарок" он получил от проверяющих документы офицеров.