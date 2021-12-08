Душ під час поїздки: в Одесі маршрутки "вразили" умовами для пасажирів (відео)

Із громадського транспорту люди виходять у промоклому одязі

В Одесі пасажири міського транспорту поскаржилися на погані умови всередині деяких маршрутних таксі. Серед інших незручностей — "душ" із дощових крапель посеред салону.

Подробицями та відео поділилися 8 грудня в Telegram-каналі "Новини.LIVE Odesa".

Неназвана пасажирка зняла "комфортабельну" поїздку в одній із одеських маршруток. Номер маршруту, на жаль, залишився в таємниці, проте місцеві жителі запевняють, що така ситуація не є поодинокою.

На відео можна побачити, як всередину авто з розбитої стелі стікає дощова вода. Вона потрапляє не лише на підлогу, а й на речі, волосся та одяг пасажирів. Якщо поїздка має бути довгою, то з салону можна вибратися в наскрізь промоклій куртці.

Самі одесити вже жартують, що це просто бюджетний варіант для економії води вдома, адже є варіант безкоштовно прийняти душ удруге. При цьому слід зазначити, що лише восени 2021 року вартість проїзду маршрутками Одеси піднялася до 10 гривень. Якість послуг, на жаль залишає бажати кращого.

Додамо, що в Одесі вже кілька днів поспіль сильно дощить. Тому місцевим жителям та гостям міста, ймовірно, доведеться ще не раз скористатися "маршрутками із душовими".

Нагадаємо, що одеський громадський транспорт уже не вперше потрапляє у неприємні ситуації. Так, наприклад, у листопаді місцеві правоохоронці влаштували справжнє "полювання" на перевізників, які масово порушували карантинні розпорядження щодо кількості пасажирів у салоні.

Одна з історій навіть закінчилася легкою травмою для водія, який намагаючись захистити своїх людей у маршрутці, поплатився вивихом руки. Як повідомляв "Телеграф", такий "подарунок" він отримав від офіцерів, котрі перевіряли документи.