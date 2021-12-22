Патрульные эпично разбили служебное авто, нарушив ПДД на Одесчине (видео момента)
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Инцидент произошел в жилом районе, где постоянно пребывает немало детей
Весьма показательная транспортная авария произошла в среду, 22 декабря, в Измаиле Одесской области. Здесь посреди дня столкнулись полицейские "кроссовер" и белая BMW. Передки обох автомобилей разбиты в хлам.
Подробностями и видео поделились в местном Telegram-паблике "Ху**ая Одесса".
Первые кадры с места происшествия появились в сети от одного из пассажиров BMW. Он заснял общий план аварии, а также увечья, полученные каждым из автомобилей. Интересно, что машина копов осталась посреди дороги, а вот вторую машину занесло в стену одного из местных домов. К счастью, "преграда" выдержала и смогла остановить движение BMW.
В ролике также можно расслышать мужской голос, который говорит, мол "очень рад, что мы живы". "Оператор" тут же соглашается с ним.
Благодаря этому видео можно понять, что авария произошла в густонаселенном районе, где очень много детей. В другой ситуации подобное ДТП могло бы обернуться серьезными последствиями, однако в этот раз обошлось без человеческих жертв.
Разумеется, участники аварии получили мелкие ушибы, но в основном отделались легким испугом и разбитыми машинами.
К слову, видео с камеры наблюдения на перекрестке засняло, что виновником автокатастрофы оказалось служебное авто полиции. Патрульные проигнорировали знак "уступи дорогу", попытавшись проскочить перед BMW.
На ситуацию уже отреагировали пользователи сети, которых возмущает манера правоохранителей нарушать правила, прописанные для всех.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о серьезном ДТП в Хмельницком, где на трассе столкнулись сразу три легковых автомобиля. К сожалению, двоим участникам аварии, среди которых и водитель, выжить не удалось.
Также на портале вы можете узнать подробности еще одной аварии с участием грузового транспорта, которая произошла на трассе Одесса-Николаев. В этом случае без жертв также не обошлось.
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