Патрульные эпично разбили служебное авто, нарушив ПДД на Одесчине (видео момента)

Инцидент произошел в жилом районе, где постоянно пребывает немало детей

Весьма показательная транспортная авария произошла в среду, 22 декабря, в Измаиле Одесской области. Здесь посреди дня столкнулись полицейские "кроссовер" и белая BMW. Передки обох автомобилей разбиты в хлам.

Подробностями и видео поделились в местном Telegram-паблике "Ху**ая Одесса".

Первые кадры с места происшествия появились в сети от одного из пассажиров BMW. Он заснял общий план аварии, а также увечья, полученные каждым из автомобилей. Интересно, что машина копов осталась посреди дороги, а вот вторую машину занесло в стену одного из местных домов. К счастью, "преграда" выдержала и смогла остановить движение BMW.

В ролике также можно расслышать мужской голос, который говорит, мол "очень рад, что мы живы". "Оператор" тут же соглашается с ним.

Последствия ДТП в Измаиле

Благодаря этому видео можно понять, что авария произошла в густонаселенном районе, где очень много детей. В другой ситуации подобное ДТП могло бы обернуться серьезными последствиями, однако в этот раз обошлось без человеческих жертв.

Разумеется, участники аварии получили мелкие ушибы, но в основном отделались легким испугом и разбитыми машинами.

К слову, видео с камеры наблюдения на перекрестке засняло, что виновником автокатастрофы оказалось служебное авто полиции. Патрульные проигнорировали знак "уступи дорогу", попытавшись проскочить перед BMW.

ДТП в Измаиле 22 декабря

На ситуацию уже отреагировали пользователи сети, которых возмущает манера правоохранителей нарушать правила, прописанные для всех.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о серьезном ДТП в Хмельницком, где на трассе столкнулись сразу три легковых автомобиля. К сожалению, двоим участникам аварии, среди которых и водитель, выжить не удалось.

Также на портале вы можете узнать подробности еще одной аварии с участием грузового транспорта, которая произошла на трассе Одесса-Николаев. В этом случае без жертв также не обошлось.