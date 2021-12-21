Под Николаевом грузовик столкнулся с легковушкой: погибли двое (фото 18+)

Авария произошла днем на заснеженной трассе почти на въезде в город.

В Украине продолжается череда ДТП на заснеженных трассах. В Николаевском районе авария закончилась трагедией — от полученіх травм умерли на месте двое людей из легкового авто.

Об этом сообщает полиция региона.

Столкновение грузовика DAF и ВАЗ-2106 произошло около 11:35 на автостраде из Одессы в Новоазовск возле села Весняного.

В результате столкновения передняя часть "жигулей" практически уничтожена. Погибли водитель и пассажир легкового авто. В сети появились видео с места аварии на которых видно, что тела погибших лежат на земле на некотором отдалении от искореженного автомобиля.

ДТП под Николаевом унесло две жизни

Видео мы не можем опубликовать по этическим соображениям, вы можете посмотреть их по ссылке строго 18+.

Тело погибшего выбросило из авто

Движение по трассе утруднено из-за следственных действий. В полиции ищут свидетелей ДТП и записи с видеорегистраторов. Ведется расследование. На опубликованных правоохранителями изображениях видно, что на дороге — снег и гололедица. Гидрометцентр и спасатели предупреждали, что в Украине "желтый" уровень опасности на дорогах из-за погодных условий.

Как ранее писал "Телеграф" — морозы не покинут страну еще несколько дней.

Накануне произошли еще несколько трагических аварий с большегрузным транспортом. На Винничине при столкновении грузовика и микроавтобуса погибли два человека и пострадали трое. В Черниговской области фура влетела в маршрутку — 13 человек погибли.