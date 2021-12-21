Під Миколаєвом вантажівка зіткнулася з легковиком: загинули двоє (фото 18+)

Аварія сталася вдень на засніженій трасі майже на в’їзді до міста.

В Україні триває низка ДТП на засніжених трасах. У Миколаївському районі аварія закінчилася трагедією — від отриманих травм померли на місці двоє людей із легкового авто.

Про це повідомляє поліція регіону.

Зіткнення вантажівки DAF та ВАЗ-2106 сталося близько 11:35 на автостраді з Одеси до Новоазовська біля села Весняне.

Внаслідок зіткнення передня частина "жигулів" практично знищена. Загинули водій та пасажир легкового авто. У мережі з’явилися відео з місця аварії, на яких видно, що тіла загиблих лежать на землі на деякій відстані від понівеченого автомобіля.

ДТП під Миколаєвом забрало два життя

Відео ми не можемо опублікувати з етичних міркувань, ви можете переглянути їх за посиланням суто 18+.

Тіло загиблого викинуло з авто

Рух трасою утруднений через слідчі дії. У поліції шукають свідків ДТП та записи з відеореєстраторів. Ведеться розслідування. На опублікованих правоохоронцями зображення видно, що на дорозі — сніг і ожеледь. Гідрометцентр та рятувальники попереджали, що в Україні "жовтий" рівень небезпеки на дорогах через погодні умови.

Як раніше писав "Телеграф" — морози не покинуть країну ще кілька днів.

Напередодні сталося ще кілька трагічних аварій із великовантажним транспортом. На Вінниччині при зіткненні вантажівки та мікроавтобуса загинули двоє людей та постраждали троє. На Чернігівщині фура влетіла в маршрутку — 13 людей загинули.