Патрульні епічно розбили службове авто, порушивши ПДР на Одещині (відео моменту)

Інцидент стався у житловому районі, де постійно перебуває чимало дітей

Досить показова транспортна аварія сталася в середу, 22 грудня, в Ізмаїлі Одеської області. Тут посеред дня зіткнулися поліцейські "кросовер" та біла BMW. Передки обох автомобілів розбиті вщент.

Подробицями та відео поділилися у місцевому Telegram-паблік "Ху**ая Одесса".

Перші кадри з місця події з’явилися у мережі від одного з пасажирів BMW. Він зняв загальний план аварії, а також каліцтва, отримані кожним із автомобілів. Цікаво, що машина копів залишилася посеред дороги, а ось друге авто занесло у стіну одного з місцевих будинків. На щастя, "перешкода" витримала та змогла зупинити рух BMW.

У ролику також можна почути чоловічий голос, який каже, мовляв, "дуже радий, що ми живі". "Оператор" відразу погоджується з ним.

Наслідки ДТП в Ізмаїлі

Завдяки цьому відео можна зрозуміти, що аварія сталася у густонаселеному районі, де дуже багато дітей. В іншій ситуації подібна ДТП могла б обернутися серйозними наслідками, проте цього разу обійшлося без людських жертв.

Звісно, учасники аварії отримали дрібні забої, але здебільшого відбулися легким переляком та розбитими машинами.

До речі, відео з камери спостереження на перехресті зафіксувало, що винуватцем автокатастрофи виявилося службове авто поліції. Патрульні проігнорували знак "поступися дорогою", спробувавши проскочити перед BMW.

ДТП в Ізмаїлі 22 грудня

На ситуацію вже відреагували користувачі мережі, яких обурює манера правоохоронців порушувати правила, котрі написані для всіх.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про серйозну ДТП у Хмельницькому, де на трасі зіткнулися відразу три легкові автомобілі. На жаль, двом учасникам аварії, один із яких водій, вижити не вдалося.

Також на порталі ви можете дізнатися подробиці ще однієї аварії за участю вантажного транспорту, що сталася на трасі Одеса-Миколаїв. І тут без жертв також не обійшлося.