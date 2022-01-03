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"Запаковать и отправить в Россию": на Одесчине депутат поздравил с Новым годом на фоне Путина (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Градинар — известный поклонник "русского мира" на Одесчине Новость обновлена 03 января 2022, 12:02
Градинар — известный поклонник "русского мира" на Одесчине

Чиновник закрыл комментарии к посту для людей, не являющихся его друзьями в соцсетях

В Одесской области разгорелся новый скандал — депутат Болградского райосовета Виталий Градинар отличился провокационным поздравлением с Новым годом.

На своей Facebook-странице чиновник разместил снимок, где он сфотографирован на фоне новогоднего обращения российского президента Владимира Путина.

Интересно, что в подписи к фото Градинар был краток: пожелал всем благополучия и мира, а также поздравил с праздником. При этом комментарии для людей, не являющихся его друзьями в соцсетях, он закрыл.

Стоит отметить, что в его аккаунте нет никакой плохой реакции на подобный снимок кроме нескольких десятков негативных смайликов. Либо комментарии удаляются, либо Градинар действительно знал, что постить для "своей" аудитории. Многие пользователи написали ответные поздравления для чиновника — среди них жители Одессы, Болграда, а также различных городов России.

В соцсетях, куда уже успела просочиться информация о подобном скандальном поздравлении, мнения также разделились. Некоторые поддерживают подобный поступок, другие — категорически против поддержки Путина местными депутатами. Местный активист Демьян Ганул, увидев снимок, пообещал, что Виталию Градинару придет "пи**ец".

Отметим, что Градинар является известным на Одесчине поклонником "русского мира". В райсовете Болгарада он избран от партии "Оппозиционная платформа", часто постит в соцсетях критику власти и патриотов, а также поддерживает нардепа Виктора Медведчука. Депутатом в районном совете мужчина является уже второй созыв подряд. При этом он всячески ратует за сближение с Россией.

Напомним, что раньше мы рассказывали, почему сами россияне раскритиковали новогоднее поздравление Владимира Путина. Также "Телеграф" писал о том, какую странность заметили зрители в обращении российского президента.

Теги:
#Одесса #Скандал #Депутат #Владимир Путин #Одесская область #Новый год #Болград #ОПЗЖ
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