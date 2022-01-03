"Запакувати та відправити до Росії": на Одещині депутат привітав із Новим роком на тлі Путіна (фото)

Чиновник закрив коментарі до посту для людей, які не є його друзями у соцмережах

На Одещині спалахнув новий скандал — депутат Болградської райради Віталій Градинар відзначився провокаційним привітанням з Новим роком.

На своїй Facebook-сторінці чиновник розмістив знімок, де його сфотографовано на тлі новорічного звернення російського президента Володимира Путіна.

Цікаво, що у підписі до фото Градинар був лаконічним: побажав усім благополуччя та миру, а також привітав зі святом. При цьому коментарі для людей, які не є його друзями у соцмережах, він закрив.

Скандальна публікація Градинара

Варто зазначити, що в його обліковому записі немає жодної поганої реакції на подібний знімок крім кількох десятків негативних смайликів. Або коментарі віддаляються, або Градинар дійсно знав, що публікувати для "своєї" аудиторії. Багато користувачів написали привітання для чиновника — серед них жителі Одеси, Болграда, а також різних міст Росії.

У соцмережах, куди вже встигла просочитися інформація про подібне скандальне вітання, думки також розділилися. Деякі підтримують подібний вчинок, інші категорично проти підтримки Путіна місцевими депутатами. Місцевий активіст Дем’ян Ганул, побачивши знімок, пообіцяв, що Віталію Градинару настане "пи**ець".

Зазначимо, що Градинар є відомим на Одещині шанувальником "російського світу". У райраді Болгарада його обрано від партії "Опозиційна платформа", часто постить у соцмережах критику влади та патріотів, а також підтримує нардепа Віктора Медведчука. Депутатом у районній раді чоловік є вже друге скликання поспіль. При цьому він всіляко обстоює зближення з Росією.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, чому самі росіяни розкритикували новорічне вітання Володимира Путіна. Також "Телеграф" писав про те, яку дивність помітили глядачі у зверненні російського президента.