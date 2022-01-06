Укр

В Украине вновь переводят школы на "удаленку": в чем причина

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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В некоторых регионах Одесчины превышено количество заболевших "сезонными" болезнями школьников Новость обновлена 06 января 2022, 15:52
В некоторых регионах Одесчины превышено количество заболевших "сезонными" болезнями школьников

Зимние каникулы для большинства учащихся в Одессе и области должны закончиться 10 января

С понедельника, 10 января, в Измаиле Одесской области средние учебные заведения перейдут на дистанционную форму обучения. Причина — в превышении дозволенного эпидпорога заболеваемости.

Такая информация появилась на Facebook-странице мэра Измаила Андрея Абрамченко.

Чиновник подчеркнул, что каникулы продлены не будут, а обучение перейдет уже в более-менее привычный онлайн-формат. При этом в горсовете надеются на понимание горожанами сложившейся ситуации.

По словам Абрамченко, в большинстве измаильских школ зафиксирован повышенный уровень инфицирования учащихся различными "сезонными" болезнями.

Среди них чиновник выделает грипп, ОРВИ и ветрянку. О коронавирусе, к счастью, речи не идет.

Школы Измаила перейдут на "дистанционку"

До какого момента продлится дистанционное обучение, Андрей Абрамченко не уточняет. Вероятно, соответственное распоряжение о возращение детей непосредственно за парты будет дано после улучшения ситуации с заболеваемостью.

В самой Одессе пока о таких ограничениях речь не идет. По крайней мере, глава департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич подобной информацией не делилась.

Отметим, что во время адаптивного карантина даже в "желтой" зоне, где и находится сейчас вся Украина, работа школ разрешена лишь при соблюдении определенных правил. Так, весь персонал учебного заведения должен быть полностью вакцинирован от коронавируса.

К слову, "Телеграф" писал, какие общие эпидтребования действуют в стране на время новогодних праздников.

Теги:
#Одесса #Школы #Измаил #Карантин #Коронавирус #Дистанционное обучение #Covid-19
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