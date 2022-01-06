В Україні знову переводять школи на "дистанційку": у чому причина

Зимові канікули для більшості учнів в Одесі та області мають закінчитись 10 січня

Із понеділка, 10 січня, в Ізмаїлі на Одещині середні навчальні заклади перейдуть на дистанційну форму навчання. Причина — у перевищенні дозволеного епідпорогу захворюваності.

Така інформація з’явилася на Facebook-сторінці мера Ізмаїла Андрія Абрамченка.

Чиновник наголосив, що канікули продовжені не будуть, а навчання перейде вже у більш-менш звичний онлайн-формат. При цьому в міськраді сподіваються на розуміння городянами ситуації, що склалася.

За словами Абрамченка, у більшості ізмаїльських шкіл зафіксовано підвищений рівень інфікування учнів різними "сезонними" хворобами.

Серед них чиновник виділив грип, ГРВІ та вітрянку. Про коронавірус, на щастя, не йдеться.

Школи Ізмаїла перейдуть на "дистанційку"

До якого моменту триватиме дистанційне навчання, Андрій Абрамченко не уточнює. Ймовірно, відповідне розпорядження про повернення дітей безпосередньо за парти буде дано після покращення ситуації із захворюваністю.

У самій Одесі поки що про такі обмеження не йдеться. Принаймні голова департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич подібною інформацією не ділилася.

Зазначимо, що під час адаптивного карантину навіть у "жовтій" зоні, де і знаходиться зараз вся Україна, робота шкіл дозволена лише за дотримання певних правил. Так, весь персонал навчального закладу має бути повністю вакцинований від коронавірусу.

До речі, "Телеграф" писав, які загальні епідвимоги діють у країні на час новорічних свят.