"Жовта" зона для всіх: які правила карантину діятимуть в Україні на Новий рік
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Головною вимогою, як і раніше, є наявність сертифіката про вакцинацію або результатів ПЛР-тесту
У четвер, 30 грудня, в Україні зміниться карантинне зонування. У Новий 2022 всі регіони країни увійдуть у статусі "жовтої" зони, що означає послаблення багатьох епідобмежень.
"Телеграф" вирішив нагадати, чого саме вимагатимуть від українців, які живуть у "жовтій" зоні карантину.
Зазначимо, що останніми "червону" карантинну зону залишають Запорізька та Волинська області. Нові правила поширяться на них з опівночі четверга.
Що обмежують?
Карантинне зонування спеціально розроблене з урахуванням різних показників, що дозволяють суспільству практично повноцінно функціонувати під час пандемії.
Зрозуміло, основна вимога до карантину для українців — це наявність "ковідних документів". До їх переліку входять:
- безпосередньо сертифікат про вакцинацію проти "корони" (одна або дві дози);
- негативний результат ПЛР-тесту, який зроблено не пізніше двох діб до моменту пред’явлення;
- міжнародне свідоцтво, що підтверджує вакцинацію;
- довідка про одужання від коронавірусу.
Всі ці папери можуть допомогти вам подолати практично будь-яке обмеження, яке існує у "жовтій" зоні. Серед них є заборона на:
- роботу шкіл, де не щеплені від ковіду всі співробітники (хоча однією дозою);
- проведення масових заходів (виняток становить атестація учнів/студентів);
- функціонування кінотеатрів, театрів, музеїв, інших закладів культури;
- прийом клієнтів у басейнах, спортзалах, фітнес-клубах;
- роботу закладів громадського харчування (проте доставка та винесення дозволені);
- міжобласні та міжнародні перевезення.
Для повноцінного функціонування більшості закладів мати при собі вищезгадані документи в "жовтій" зоні мають і його працівники та відвідувачі.
Зазначимо лише, що на цьому рівні зонування сертифікат про вакцинацію лише однією дозою працює як "перепустка" нарівні з "дводозним". У "червоній" зоні карантину це неможливо.
Таким чином, Новий рік Україна зустріне з мінімальною кількістю обмежень щодо коронавірусної хвороби. При цьому деякі фахівці вже почали говорити, що зимові свята обов’язково стануть причиною чергового сплеску захворюваності. "Телеграф" писав, що нову хвилю прогнозують уже у лютому 2022 року.
Це й не дивно, адже більш заразний варіант COVID-19 "Омікрон" вже не одного разу виявлено у Києві.
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