"Жовта" зона для всіх: які правила карантину діятимуть в Україні на Новий рік

Головною вимогою, як і раніше, є наявність сертифіката про вакцинацію або результатів ПЛР-тесту

У четвер, 30 грудня, в Україні зміниться карантинне зонування. У Новий 2022 всі регіони країни увійдуть у статусі "жовтої" зони, що означає послаблення багатьох епідобмежень.

"Телеграф" вирішив нагадати, чого саме вимагатимуть від українців, які живуть у "жовтій" зоні карантину.

Зазначимо, що останніми "червону" карантинну зону залишають Запорізька та Волинська області. Нові правила поширяться на них з опівночі четверга.

Нова карта карантинних зон в Україні

Що обмежують?

Карантинне зонування спеціально розроблене з урахуванням різних показників, що дозволяють суспільству практично повноцінно функціонувати під час пандемії.

Зрозуміло, основна вимога до карантину для українців — це наявність "ковідних документів". До їх переліку входять:

безпосередньо сертифікат про вакцинацію проти "корони" (одна або дві дози);

проти "корони" (одна або дві дози); негативний результат ПЛР-тесту , який зроблено не пізніше двох діб до моменту пред’явлення;

, який зроблено не пізніше двох діб до моменту пред’явлення; міжнародне свідоцтво , що підтверджує вакцинацію;

, що підтверджує вакцинацію; довідка про одужання від коронавірусу.

Всі ці папери можуть допомогти вам подолати практично будь-яке обмеження, яке існує у "жовтій" зоні. Серед них є заборона на:

роботу шкіл , де не щеплені від ковіду всі співробітники (хоча однією дозою);

, де не щеплені від ковіду всі співробітники (хоча однією дозою); проведення масових заходів (виняток становить атестація учнів/студентів);

(виняток становить атестація учнів/студентів); функціонування кінотеатрів, театрів, музеїв , інших закладів культури;

, інших закладів культури; прийом клієнтів у басейнах, спортзалах, фітнес-клубах;

роботу закладів громадського харчування (проте доставка та винесення дозволені);

(проте доставка та винесення дозволені); міжобласні та міжнародні перевезення.

Для повноцінного функціонування більшості закладів мати при собі вищезгадані документи в "жовтій" зоні мають і його працівники та відвідувачі.

Зазначимо лише, що на цьому рівні зонування сертифікат про вакцинацію лише однією дозою працює як "перепустка" нарівні з "дводозним". У "червоній" зоні карантину це неможливо.

Таким чином, Новий рік Україна зустріне з мінімальною кількістю обмежень щодо коронавірусної хвороби. При цьому деякі фахівці вже почали говорити, що зимові свята обов’язково стануть причиною чергового сплеску захворюваності. "Телеграф" писав, що нову хвилю прогнозують уже у лютому 2022 року.

Це й не дивно, адже більш заразний варіант COVID-19 "Омікрон" вже не одного разу виявлено у Києві.