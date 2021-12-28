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"Жовта" зона для всіх: які правила карантину діятимуть в Україні на Новий рік

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Обмеження будуть слабшими, ніж у "червоній" зоні Новина оновлена 28 грудня 2021, 20:22
Обмеження будуть слабшими, ніж у "червоній" зоні

Головною вимогою, як і раніше, є наявність сертифіката про вакцинацію або результатів ПЛР-тесту

У четвер, 30 грудня, в Україні зміниться карантинне зонування. У Новий 2022 всі регіони країни увійдуть у статусі "жовтої" зони, що означає послаблення багатьох епідобмежень.

"Телеграф" вирішив нагадати, чого саме вимагатимуть від українців, які живуть у "жовтій" зоні карантину.

Зазначимо, що останніми "червону" карантинну зону залишають Запорізька та Волинська області. Нові правила поширяться на них з опівночі четверга.

Нова карта карантинних зон в Україні
Нова карта карантинних зон в Україні

Що обмежують?

Карантинне зонування спеціально розроблене з урахуванням різних показників, що дозволяють суспільству практично повноцінно функціонувати під час пандемії.

Зрозуміло, основна вимога до карантину для українців — це наявність "ковідних документів". До їх переліку входять:

  • безпосередньо сертифікат про вакцинацію проти "корони" (одна або дві дози);
  • негативний результат ПЛР-тесту, який зроблено не пізніше двох діб до моменту пред’явлення;
  • міжнародне свідоцтво, що підтверджує вакцинацію;
  • довідка про одужання від коронавірусу.

Всі ці папери можуть допомогти вам подолати практично будь-яке обмеження, яке існує у "жовтій" зоні. Серед них є заборона на:

  • роботу шкіл, де не щеплені від ковіду всі співробітники (хоча однією дозою);
  • проведення масових заходів (виняток становить атестація учнів/студентів);
  • функціонування кінотеатрів, театрів, музеїв, інших закладів культури;
  • прийом клієнтів у басейнах, спортзалах, фітнес-клубах;
  • роботу закладів громадського харчування (проте доставка та винесення дозволені);
  • міжобласні та міжнародні перевезення.

Для повноцінного функціонування більшості закладів мати при собі вищезгадані документи в "жовтій" зоні мають і його працівники та відвідувачі.

Зазначимо лише, що на цьому рівні зонування сертифікат про вакцинацію лише однією дозою працює як "перепустка" нарівні з "дводозним". У "червоній" зоні карантину це неможливо.

Таким чином, Новий рік Україна зустріне з мінімальною кількістю обмежень щодо коронавірусної хвороби. При цьому деякі фахівці вже почали говорити, що зимові свята обов’язково стануть причиною чергового сплеску захворюваності. "Телеграф" писав, що нову хвилю прогнозують уже у лютому 2022 року.

Це й не дивно, адже більш заразний варіант COVID-19 "Омікрон" вже не одного разу виявлено у Києві.

Теги:
#Карантин #Новий рік #Вакцинація #Коронавірус #Обмеження #Covid-19 #жовта зона
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