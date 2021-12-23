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"Червоними" залишилися дві області: які правила карантину діють в Україні напередодні Нового року

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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"Жовта" карантинна зона поповнилася шістьма областями Новина оновлена 23 грудня 2021, 09:32
"Жовта" карантинна зона поповнилася шістьма областями

Поліпшення епідемічної ситуації із захворюваності COVID-19 фіксується по всій країні

Від опівночі четверга, 23 грудня, на території України почало діяти нове карантинне зонування. У "червоній" зоні з найжорсткішими обмеженнями для населення нині знаходяться лише два регіони — Запорізька та Волинська області.

"Телеграф" вирішив нагадати, на виконання яких правил чекають від українців при послабленні карантину.

Збільшення "жовтих" областей

Зазначимо, що ще напередодні "червоних" регіонів в Україні було аж вісім. Проте згідно з рішенням комісії з питань ТЕБ та НС, обмеження ослабили на території :

  • Сумський;
  • Київській;
  • Чернігівській;
  • Житомирській;
  • Миколаївській;
  • Черкаської області.

Чого чекати від "жовтої" зони?

Як "Телеграф" вже розповідав, на території "жовтих" регіонів діють менш жорсткі правила, ніж у "помаранчевій" чи "червоній" зонах.

Так, наприклад, відвідування громадських місць дозволяється за наявності документів про вакцинацію від ковіду лише однією дозою препарату.

Загалом із початку грудня в областях "жовтої" зони карантину забороняється:

  • працювати школам, де не вакциновані всі працівники (хоча б однією дозою);
  • проводити масові заходи (виняток — атестація учнів);
  • функціонувати театрам, кінотеатрам, іншим закладам культури;
  • працювати закладам громадського харчування (без урахування виносу чи доставки);
  • приймати клієнтів басейнам, спортзалам тощо;
  • здійснювати міжобласні та міжнародні перевезення.

При цьому ці обмеження знімаються завдяки наявності одного з "ковідних" документів :

  • сертифікат про вакцинацію — однією або двома дозами;
  • негативний ПЛР-тест, зроблений пізніше двох діб тому до пред’явлення;
  • довідка про одужання від ковіду;
  • міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти коронавірусу.

Також ми докладно пояснювали, які обмеження все ще діють на території "червоної" карантинної зони в Україні. Нагадаємо, що зараз до її "складу" входять лише Запорізька та Волинська області.

Карантинне зонування в Україні на 23 грудня
Карантинне зонування в Україні на 23 грудня

На території цих регіонів останніми днями коефіцієнт виявлення нових ковідних хворих перевищував необхідну норму в 20%. Проте станом на ранок 23 грудня навіть ці області демонструють позитивну динаміку до одужання.

Слід наголосити, що таке ковідне затишшя може бути для України лише тимчасовим. Все тому, що у світі швидко поширюється "Омікрон"-варіант COVID-19, і фахівці прогнозують нову хвилю захворювання в Україні. Черговий спалах "корони" може орієнтовно статися вже у лютому.

Теги:
#Карантин #Коронавірус #Covid-19 #жовта зона
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