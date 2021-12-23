"Червоними" залишилися дві області: які правила карантину діють в Україні напередодні Нового року
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Поліпшення епідемічної ситуації із захворюваності COVID-19 фіксується по всій країні
Від опівночі четверга, 23 грудня, на території України почало діяти нове карантинне зонування. У "червоній" зоні з найжорсткішими обмеженнями для населення нині знаходяться лише два регіони — Запорізька та Волинська області.
"Телеграф" вирішив нагадати, на виконання яких правил чекають від українців при послабленні карантину.
Збільшення "жовтих" областей
Зазначимо, що ще напередодні "червоних" регіонів в Україні було аж вісім. Проте згідно з рішенням комісії з питань ТЕБ та НС, обмеження ослабили на території :
- Сумський;
- Київській;
- Чернігівській;
- Житомирській;
- Миколаївській;
- Черкаської області.
Чого чекати від "жовтої" зони?
Як "Телеграф" вже розповідав, на території "жовтих" регіонів діють менш жорсткі правила, ніж у "помаранчевій" чи "червоній" зонах.
Так, наприклад, відвідування громадських місць дозволяється за наявності документів про вакцинацію від ковіду лише однією дозою препарату.
Загалом із початку грудня в областях "жовтої" зони карантину забороняється:
- працювати школам, де не вакциновані всі працівники (хоча б однією дозою);
- проводити масові заходи (виняток — атестація учнів);
- функціонувати театрам, кінотеатрам, іншим закладам культури;
- працювати закладам громадського харчування (без урахування виносу чи доставки);
- приймати клієнтів басейнам, спортзалам тощо;
- здійснювати міжобласні та міжнародні перевезення.
При цьому ці обмеження знімаються завдяки наявності одного з "ковідних" документів :
- сертифікат про вакцинацію — однією або двома дозами;
- негативний ПЛР-тест, зроблений пізніше двох діб тому до пред’явлення;
- довідка про одужання від ковіду;
- міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти коронавірусу.
Також ми докладно пояснювали, які обмеження все ще діють на території "червоної" карантинної зони в Україні. Нагадаємо, що зараз до її "складу" входять лише Запорізька та Волинська області.
На території цих регіонів останніми днями коефіцієнт виявлення нових ковідних хворих перевищував необхідну норму в 20%. Проте станом на ранок 23 грудня навіть ці області демонструють позитивну динаміку до одужання.
Слід наголосити, що таке ковідне затишшя може бути для України лише тимчасовим. Все тому, що у світі швидко поширюється "Омікрон"-варіант COVID-19, і фахівці прогнозують нову хвилю захворювання в Україні. Черговий спалах "корони" може орієнтовно статися вже у лютому.
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