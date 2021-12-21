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Шість областей переходять до "жовтої" зони: повний список

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Офіційно в "червоній" карантинній зоні залишиться лише два регіони Новина оновлена 21 грудня 2021, 18:28
Офіційно в "червоній" карантинній зоні залишиться лише два регіони

Послаблення карантинних вимог не означає повного зняття обмежень для українців

Починаючи з півночі четверга, 23 грудня, в Україні залишаться лише дві області у "червоній" зоні карантину. Відразу шість регіонів, включаючи Київську область, змінять колір карантинного зонування на жовтий.

Про це в особистому Telegram-каналі написав Міністра Кабміну Олег Немчинов, а незабаром інформацію підтвердили і в пресслужбі МОЗ.

Рішення про зміну рівня епідеміологічних обмежень було ухвалено Держкомісією з питань техногенно-екологічної безпеки та НС.

Таким чином, "жовта" карантинна зона з 23 грудня розшириться на:

  • Київську;
  • Житомирську;
  • Сумську;
  • Миколаївську;
  • Чернігівську;
  • Черкаську області.
Карта нового карантинного зонування
Карта нового карантинного зонування

Зміна зонування стала можлива завдяки стабілізації ситуації із загальною кількістю нових ковідних хворих, а також завантаженості лікарень щодо кисневих ліжок.

"Червоними", як і раніше, залишаються Запорізька та Волинська області. Тут епідпоказники все ще обіцяють бажати кращого.

Нагадаємо, що перехід із "червоної" до "жовтої" зони жодним чином не скасовує окремих обмежень, які введені для боротьби з поширенням коронавірусної хвороби. Наприклад, для відвідування громадських закладів у "жовтій" зоні, як і раніше, знадобиться довідка про вакцинацію (у цьому випадку підійде навіть документ про одне щеплення) або негативний результат ПЛР-тестування на ковід.

Також слід зазначити, що менш як тиждень тому "червону" зону залишило лише два регіони – Хмельницька та Вінницька області. Тут карантинні вимоги послабили із 15 грудня.

При цьому урядом було ухвалено рішення про продовження адаптивного карантину і на 2022 рік. З обмеженнями українцям доведеться миритися щонайменше до кінця березня.

Теги:
#Україна #Карантин #Коронавірус #Covid-19 #жовта зона
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