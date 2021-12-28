"Желтая" зона для всех: какие правила карантина будут действовать в Украине на Новый год
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Главным требованием по-прежнему является наличие сертификата о вакцинации или результатов ПЦР-теста
В четверг, 30 декабря, в Украине изменится карантинное зонирование. В Новый 2022 год все регионы страны войдут в статусе "желтой" зоны, что значит послабление многих эпидограничений.
"Телеграф" решил напомнить, чего именно будут требовать от украинцев, живущих в "желтой" зоне карантина.
Отметим, что последними "красную" карантинную зону покидают Запорожская и Волынская области. Новые правила распространятся на них с полуночи четверга.
Что ограничивают?
Карантинное зонирование специально разработано с учетом различных показателей, что позволяют обществу практически полноценно функционировать во время пандемии.
Разумеется, основное требование в карантин для украинцев — это наличие "ковидных документов". В их перечень входят:
- непосредственно сертификат о вакцинации против "короны" (одна или две дозы);
- негативный результат ПЦР-теста, который сделан не позже двух суток до момента предъявления;
- международное свидетельство, подтверждающее вакцинацию;
- справка о выздоровлении от коронавируса.
Все эти бумаги могут помочь вам преодолеть практически любое ограничение, которое существует в "желтой" зоне. Среди них имеется запрет на:
- работу школ, где привиты от ковида не все сотрудники (хотя бы одной дозой);
- проведение массовых мероприятий (исключением является аттестация учеников/студентов);
- функционирование кинотеатров, театров, музеев, других заведений культуры;
- прием клиентов в бассейнах, спортзалах, фитнес-клубах;
- работу заведений общепита (однако доставка и вынос разрешены);
- межобластные и международные перевозки.
Для полноценного функционирования большинства заведений иметь при себе вышеупомнятые документы в "желтой" зоне должны и его работники, и посетители.
Отметим лишь, что на этом уровне зонирования сертификат о вакцинации лишь одной дозой работает как "пропуск" наравне с "двухдозным". В "красной" зоне карантина это невозможно.
Таким образом Новый год Украина встретит с минимальным количеством ограничений относительно коронавирусной болезни. При этом некоторые специалисты уже начали говорить, что зимние праздники обязательно в последствии станут причиной очередного всплеска заболеваемости. "Телеграф" писал, что новую волну прогнозируют уже в феврале 2022 года.
Это не удивительно, ведь более заразный вариант COVID-19 "Омикрон" уже не единожды выявлен в Киеве.
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