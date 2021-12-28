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"Желтая" зона для всех: какие правила карантина будут действовать в Украине на Новый год

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Ограничения будут слабее, чем в "красной" зоне Новость обновлена 28 декабря 2021, 20:22
Ограничения будут слабее, чем в "красной" зоне

Главным требованием по-прежнему является наличие сертификата о вакцинации или результатов ПЦР-теста

В четверг, 30 декабря, в Украине изменится карантинное зонирование. В Новый 2022 год все регионы страны войдут в статусе "желтой" зоны, что значит послабление многих эпидограничений.

"Телеграф" решил напомнить, чего именно будут требовать от украинцев, живущих в "желтой" зоне карантина.

Отметим, что последними "красную" карантинную зону покидают Запорожская и Волынская области. Новые правила распространятся на них с полуночи четверга.

Новая карта карантинных зон в Украине
Новая карта карантинных зон в Украине

Что ограничивают?

Карантинное зонирование специально разработано с учетом различных показателей, что позволяют обществу практически полноценно функционировать во время пандемии.

Разумеется, основное требование в карантин для украинцев — это наличие "ковидных документов". В их перечень входят:

  • непосредственно сертификат о вакцинации против "короны" (одна или две дозы);
  • негативный результат ПЦР-теста, который сделан не позже двух суток до момента предъявления;
  • международное свидетельство, подтверждающее вакцинацию;
  • справка о выздоровлении от коронавируса.

Все эти бумаги могут помочь вам преодолеть практически любое ограничение, которое существует в "желтой" зоне. Среди них имеется запрет на:

  • работу школ, где привиты от ковида не все сотрудники (хотя бы одной дозой);
  • проведение массовых мероприятий (исключением является аттестация учеников/студентов);
  • функционирование кинотеатров, театров, музеев, других заведений культуры;
  • прием клиентов в бассейнах, спортзалах, фитнес-клубах;
  • работу заведений общепита (однако доставка и вынос разрешены);
  • межобластные и международные перевозки.

Для полноценного функционирования большинства заведений иметь при себе вышеупомнятые документы в "желтой" зоне должны и его работники, и посетители.

Отметим лишь, что на этом уровне зонирования сертификат о вакцинации лишь одной дозой работает как "пропуск" наравне с "двухдозным". В "красной" зоне карантина это невозможно.

Таким образом Новый год Украина встретит с минимальным количеством ограничений относительно коронавирусной болезни. При этом некоторые специалисты уже начали говорить, что зимние праздники обязательно в последствии станут причиной очередного всплеска заболеваемости. "Телеграф" писал, что новую волну прогнозируют уже в феврале 2022 года.

Это не удивительно, ведь более заразный вариант COVID-19 "Омикрон" уже не единожды выявлен в Киеве.

Теги:
#Карантин #Новый год #Вакцинация #Коронавирус #Ограничения #Covid-19 #желтая зона
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