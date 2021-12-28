"Желтая" зона для всех: какие правила карантина будут действовать в Украине на Новый год

Главным требованием по-прежнему является наличие сертификата о вакцинации или результатов ПЦР-теста

В четверг, 30 декабря, в Украине изменится карантинное зонирование. В Новый 2022 год все регионы страны войдут в статусе "желтой" зоны, что значит послабление многих эпидограничений.

"Телеграф" решил напомнить, чего именно будут требовать от украинцев, живущих в "желтой" зоне карантина.

Отметим, что последними "красную" карантинную зону покидают Запорожская и Волынская области. Новые правила распространятся на них с полуночи четверга.

Новая карта карантинных зон в Украине

Что ограничивают?

Карантинное зонирование специально разработано с учетом различных показателей, что позволяют обществу практически полноценно функционировать во время пандемии.

Разумеется, основное требование в карантин для украинцев — это наличие "ковидных документов". В их перечень входят:

непосредственно сертификат о вакцинации против "короны" (одна или две дозы);

против "короны" (одна или две дозы); негативный результат ПЦР-теста , который сделан не позже двух суток до момента предъявления;

, который сделан не позже двух суток до момента предъявления; международное свидетельство , подтверждающее вакцинацию;

, подтверждающее вакцинацию; справка о выздоровлении от коронавируса.

Все эти бумаги могут помочь вам преодолеть практически любое ограничение, которое существует в "желтой" зоне. Среди них имеется запрет на:

работу школ , где привиты от ковида не все сотрудники (хотя бы одной дозой);

, где привиты от ковида не все сотрудники (хотя бы одной дозой); проведение массовых мероприятий (исключением является аттестация учеников/студентов);

(исключением является аттестация учеников/студентов); функционирование кинотеатров, театров, музеев , других заведений культуры;

, других заведений культуры; прием клиентов в бассейнах, спортзалах, фитнес-клубах;

работу заведений общепита (однако доставка и вынос разрешены);

(однако доставка и вынос разрешены); межобластные и международные перевозки.

Для полноценного функционирования большинства заведений иметь при себе вышеупомнятые документы в "желтой" зоне должны и его работники, и посетители.

Отметим лишь, что на этом уровне зонирования сертификат о вакцинации лишь одной дозой работает как "пропуск" наравне с "двухдозным". В "красной" зоне карантина это невозможно.

Таким образом Новый год Украина встретит с минимальным количеством ограничений относительно коронавирусной болезни. При этом некоторые специалисты уже начали говорить, что зимние праздники обязательно в последствии станут причиной очередного всплеска заболеваемости. "Телеграф" писал, что новую волну прогнозируют уже в феврале 2022 года.

Это не удивительно, ведь более заразный вариант COVID-19 "Омикрон" уже не единожды выявлен в Киеве.