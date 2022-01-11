Рыба вместо гипса: в Одесской области учительница оригинально "полечила" перелом у школьницы

Травму шестиклассница получила во время занятий физической культурой

В школе села Новозарицкое, что на Одесчине, произошла занятная история с ученицей шестого класса. На уроке физкультуры она сломала руку, однако не была направлена к медсестре, а досидела до конца занятий и молчала о травме еще несколько дней.

Информацию передает "Украинская служба информации".

Новозарицкое относится к Раздельнянскому району Одесчины

Та самая школа

Согласно рассказу девочки по имени Лиза, она впервые выполняла упражнение со спортивным "козлом". Раньше она ни разу не пробовала "покорить" этот снаряд, поэтому и неправильно поставила руки. Изначально она даже не поняла, что что-то пошло не так, однако спустя несколько минут конечность напомнила о себе болью.

Возле злополучного "козла"

Учительница же весьма оригинально разобралась с ее травмой. Вместо того, чтобы сообщить родителям или врачу, она использовала подручные средства. Так в ход пошли полотенце и замороженная рыба.

Сейчас Лиза ходит с гипсом

Отмечается, что школьница просила, чтобы ее отпустили домой пораньше, но учительница заявила, мол, не имеет права на подобный шаг. Поэтому девочке пришлось добыть все шесть уроков.

По непонятным причинам Лиза решила скрыть свою травму. Родители заметили что-то неладное только спустя три дня — тогда рука дочки уже опухла и местами даже начала синеть. В больнице заявили, что девочка получила двойной перелом лучевой кости.

Интересно, что директриса школы утверждает — из-за немногочисленности учащихся медсестра для их учебного заведения не предусмотрена. Учительницу физкультуры она наказывать не собирается, считает, что та поступила правильно — приложила холодное.

Директриса сельской школы Анна Рангул

Впрочем, вышестоящее руководство объединенной громады уже отреагировало: и директриса, и преподавательница получили по выговору. Вполне вероятно, что дело продолжат рассматривать и дальше — в ювенальной полиции.

Пользователи соцсетей, разумеется, не смогли пройти мимо подобного инцидента.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в одной из одесских школ учитель истории не вытерпел непослушания ученика и применил к нему физическую силу на глазах у других ребят. Вскоре оказалось, что мужчину уволили с занимаемой должности.

Также мы рассказывали о весьма нестандартной травме, которую получил ученик одной из питерских школ после гостин у бабушки. У мальчика начались серьезные проблемы со здоровьем из-за сытного обеда.