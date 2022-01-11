Риба замість гіпсу: на Одещині вчителька оригінально "полікувала" перелом у школярки

Травму шестикласниця отримала під час занять фізичною культурою

У школі села Новозарицьке, що на Одещині, сталася неординарна історія з ученицею шостого класу. На уроці фізкультури вона зламала руку, проте не була відправлена до медсестри, а досиділа до кінця занять і мовчала про травму ще кілька днів.

Інформацію повідомляє "Українська служба інформації".

Новозарицьке входить до Роздільнянського району Одещини

Та сама школа

По словам дівчинки на ім’я Ліза, вона вперше виконувала вправу зі спортивним "козлом". Раніше вона жодного разу не пробувала "підкорити" цей снаряд, тому й неправильно поставила руки. Спочатку вона навіть не зрозуміла, що щось пішло не так, однак за кілька хвилин кінцівка нагадала про себе болем.

Біля злощасного "цапа"

Вчителька доволі оригінально розібралася з її травмою. Замість того, аби повідомити батьків або лікаря, вона використала підручні засоби. Так у хід пішли рушник та заморожена риба.

Зараз Ліза ходить із гіпсом

Зазначається, що школярка просила, щоб її відпустили додому раніше, але вчителька заявила, що не має права. Тож дівчинці довелося здобути всі шість уроків.

Із незрозумілих причин Ліза вирішила приховати травму. Батьки помітили щось недобре лише через три дні — тоді рука доньки вже опухла і подекуди навіть почала синіти. У лікарні заявили, що дівчинка отримала подвійний перелом променевої кістки.

Цікаво, що директорка школи стверджує — через малу кількість учнів медсестра для їхнього навчального закладу не передбачена. Вчительку фізкультури вона карати не має наміру, вважає, що та вчинила правильно — приклала холодне.

Директриса сільської школи Анна Рангул

Втім, вище керівництво об’єднаної громади вже відреагувало: і директорка, і викладачка отримали по догані. Цілком імовірно, що справу продовжать розглядати й надалі — у ювенальній поліції.

Користувачі соцмереж, звісно ж, не змогли пройти повз подібного інциденту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в одній із одеських шкіл вчитель історії не витерпів непослуху учня та застосував до нього фізичну силу на очах у його однокласників. Незабаром виявилося, що чоловіка звільнили з посади.

Також ми розповідали про дуже нестандартну травму, яку отримав учень однієї з пітерських шкіл після гостин у бабусі. У хлопчика почалися серйозні проблеми зі здоров’ям через ситний обід.