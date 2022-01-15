Под Одессой полыхает национальный парк: огонь подбирается к жилым домам (фото, видео)

На Одесчине в огне пять гектаров национального парка.

В селе Маяки, что в Одесской области произошел масштабный пожар на территории Национального природного парка "Нижнеднестровский".

Кадрами с места происшествия поделились местные телеграм-каналы.

Сообщается, что огонь распространился на площади примерно в пять гектаров. На месте уже работают пожарные, однако тушение усложняется сильным ветром и отсутствием подъездов к очагам возгорания.

Судя по кадрам, пожар вплотную подобрался к населенному пункту, а потому существует вероятность, что огонь перекинется на жилые дома.

О причинах пожара не сообщалось, о пострадавших также информации пока не поступало.

Пожар возле села Маяки

Горит около пяти гектар парка

Как сообщалось ранее, в Украине накануне сильные морозы сменились резким потеплением, что сопровождалось штормовыми порывами ветра. Из-за этого в ряде регионов были повалены деревья и столбы, а многие населенные пункты по всей стране остались без электричества.

Тем временем в Киеве не обошлось и без более серьезных происшествий, например на улице Верховинная, 35 большой тополь рухнул на припаркованный автомобиль. В салоне находилось два человека, один из которых погиб на месте, а за жизнь второго борются врачи.