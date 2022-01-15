Під Одесою палає національний парк: вогонь підбирається до житлових будинків (фото, відео)

На Одещині у вогні п’ять гектарів національного парку.

У селі Маяки, що на Одещині сталася масштабна пожежа на території Національного природного парку "Нижньодністровський".

Кадрами з місця події поділилися місцеві телеграм-канали.

Повідомляється, що вогонь поширився на площі приблизно п’ять гектарів. На місці вже працюють пожежники, проте гасіння ускладнюється сильним вітром та відсутністю під’їздів до вогнищ загоряння.

Судячи з кадрів, пожежа впритул підібралася до населеного пункту, а тому існує ймовірність, що вогонь перекинеться на житлові будинки.

Про причини пожежі не повідомлялося, про постраждалих також інформації поки що не надходило.

Пожежа біля села Маяки

Горить близько п’яти гектарів парку

Як повідомлялося раніше, в Україні напередодні сильні морози змінилися на різке потепління, що супроводжувалося штормовими поривами вітру. Через це в ряді регіонів було повалено дерева і стовпи, а багато населених пунктів по всій країні залишилися без електрики.

Тим часом у Києві не обійшлося і без серйозніших подій, наприклад на вулиці Верховинна, 35 велика тополя впала на припаркований автомобіль. У салоні перебували дві особи, одна з яких загинула на місці, а за життя другої борються лікарі.