Під Одесою палає національний парк: вогонь підбирається до житлових будинків (фото, відео)
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На Одещині у вогні п’ять гектарів національного парку.
У селі Маяки, що на Одещині сталася масштабна пожежа на території Національного природного парку "Нижньодністровський".
Кадрами з місця події поділилися місцеві телеграм-канали.
Повідомляється, що вогонь поширився на площі приблизно п’ять гектарів. На місці вже працюють пожежники, проте гасіння ускладнюється сильним вітром та відсутністю під’їздів до вогнищ загоряння.
Судячи з кадрів, пожежа впритул підібралася до населеного пункту, а тому існує ймовірність, що вогонь перекинеться на житлові будинки.
Про причини пожежі не повідомлялося, про постраждалих також інформації поки що не надходило.
Як повідомлялося раніше, в Україні напередодні сильні морози змінилися на різке потепління, що супроводжувалося штормовими поривами вітру. Через це в ряді регіонів було повалено дерева і стовпи, а багато населених пунктів по всій країні залишилися без електрики.
Тим часом у Києві не обійшлося і без серйозніших подій, наприклад на вулиці Верховинна, 35 велика тополя впала на припаркований автомобіль. У салоні перебували дві особи, одна з яких загинула на місці, а за життя другої борються лікарі.
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