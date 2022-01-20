Укр

Возили в багажнике и угрожали пистолетом: в Одессе пограничников подозревают в похищении парня

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Похищение в Одессе случилось на Крещение Новость обновлена 20 января 2022, 13:50
Похищение в Одессе случилось на Крещение

Подозреваемыми в преступлении якобы являются главный старшина Одесского отряда морской охраны ГПСУ и старший сержант отдела внутренней и собственной безопасности

В Одессе расследуют громкое дело о похищении парня, которого под дулом пистолета бросили в багажник авто и возили по городу, чтобы выманить деньги. СМИ пишут, что возможными похитителями могут быть местные сотрудники Госпогранслужбы.

По информации одесского сайта "Думская", который ссылается на свои источники в правоохранительных органах, преступление случилось вечером 19 января. К копам обратился 23-летний одессит, который и стал жертвой неизвестных.

СМИ пишет, что задержали похитителей по горячим следам: подозреваемыми якобы являются главный старшина Одесского отряда морской охраны ГПСУ и старший сержант отдела внутренней и собственной безопасности, которых поймали на улице Академика Филатова. Следствие установило, что похищенного возили в багажнике "Тойоты", а у задержанных нашли наручники, пистолет и более 70 000 грн.

Информацию об этом преступлении в полиции прокомментируют позже. Продолжаются следственные действия.

Ранее мы сообщали, что в Запорожской области двое мужчин похитили и жестоко убили 11-летнего школьника.

В этом же регионе случилось еще одно вопиющее преступление. Стало известно о пытках и сексуальном насилии в отношении 14-летнего жителя поселка Кушугум, которого похитили шестеро его бывших одноклассников.

Теги:
#Одесса #Пограничники #Похищение #ГПСУ
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