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Возили у багажнику та погрожували пістолетом: в Одесі прикордонників підозрюють у викраденні хлопця

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Викрадення в Одесі сталося на Водохреще Новина оновлена 20 січня 2022, 13:50
Викрадення в Одесі сталося на Водохреще

Підозрюваними у злочині нібито є головний старшина Одеського загону морської охорони ДПСУ та старший сержант відділу внутрішньої та власної безпеки

В Одесі розслідують гучну справу про викрадення хлопця, якого під дулом пістолета кинули у багажник авто та возили містом, щоб виманити гроші. ЗМІ пишуть, що можливими викрадачами можуть бути місцеві працівники Держприкордонслужби.

За інформацією одеського сайту "Думська", який посилається на свої джерела у правоохоронних органах, злочин стався увечері 19 січня. До копів звернувся 23-річний одесит, який став жертвою невідомих.

ЗМІ пише, що затримали викрадачів за гарячими слідами: підозрюваними нібито є головний старшина Одеського загону морської охорони ДПСУ та старший сержант відділу внутрішньої та власної безпеки, яких зловили на вулиці Академіка Філатова. Слідство встановило, що викраденого возили у багажнику "Тойоти", а у затриманих знайшли кайдани, пістолет та понад 70 000 грн.

Інформацію про цей злочин у поліції прокоментують пізніше. Продовжуються слідчі дії.

Раніше ми повідомляли, що у Запорізькій області двоє чоловіків викрали та жорстоко вбили 11-річного школяра.

У цьому ж регіоні стався ще один кричущий злочин. Стало відомо про тортури та сексуальне насильство щодо 14-річного жителя селища Кушугум, якого викрали шестеро його колишніх однокласників.

Теги:
#Одеса #Прикордонники #Викрадення #ДПСУ
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