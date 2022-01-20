Возили у багажнику та погрожували пістолетом: в Одесі прикордонників підозрюють у викраденні хлопця

Підозрюваними у злочині нібито є головний старшина Одеського загону морської охорони ДПСУ та старший сержант відділу внутрішньої та власної безпеки

В Одесі розслідують гучну справу про викрадення хлопця, якого під дулом пістолета кинули у багажник авто та возили містом, щоб виманити гроші. ЗМІ пишуть, що можливими викрадачами можуть бути місцеві працівники Держприкордонслужби.

За інформацією одеського сайту "Думська", який посилається на свої джерела у правоохоронних органах, злочин стався увечері 19 січня. До копів звернувся 23-річний одесит, який став жертвою невідомих.

ЗМІ пише, що затримали викрадачів за гарячими слідами: підозрюваними нібито є головний старшина Одеського загону морської охорони ДПСУ та старший сержант відділу внутрішньої та власної безпеки, яких зловили на вулиці Академіка Філатова. Слідство встановило, що викраденого возили у багажнику "Тойоти", а у затриманих знайшли кайдани, пістолет та понад 70 000 грн.

Інформацію про цей злочин у поліції прокоментують пізніше. Продовжуються слідчі дії.

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