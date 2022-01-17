У Запорізькій області шестеро підлітків викрали та ґвалтували школяра: подробиці

14-річного хлопця запросили в гості "приятелі", але там на нього чекав справжній жах

У Запорізькій області, де двоє чоловіків викрали та жорстоко вбили 11-річного школяра, трапився ще один кричущий злочин. Стало відомо про тортури та сексуальне насильство щодо 14-річного жителя селища Кушугум, якого викрали шестеро його колишніх однокласників.

Як розповіли в облуправлінні поліції, трагедія сталася 15 січня. Копи вже відтворили події того дня, згідно з якими група хлопців 12-15 років запросила свого колишнього однокласника до будинку одного з них. Там підлітка замкнули: били, знущалися, принижували та застосували насильство сексуального характеру.

Тим часом рідні підлітка забили на сполох через вимкнений мобільний і те, що сина немає вдома вже кілька годин. Їм вдалося знайти будинок, де хлопця бачили востаннє, і звільнити його.

Мама хлопчика одразу звернулася до поліції, співробітники якої, а також психологи та представники служби у справах дітей виїхали на місце злочину.

За фактом "Катування", "Сексуального насильства" та "Розбою" відкрито три кримінальні провадження щодо шістьох неповнолітніх. Двоє з них, яким по 15 років, перебувають під вартою. Навіть незважаючи на такий молодий вік, їм світить до 10 років в’язниці. Продовжується розслідування, а потерпілому школяру надають усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, в Якимівці Запорізької області знайшли бездиханне тіло 11-річного хлопчика. Незабаром з’ясувалося, що це Максим Самофалов — п’ятикласник, якого поліція та волонтери шукали ще із серпня минулого року.