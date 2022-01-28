В Одессе обвалилось здание бывшего общежития: погиб человек (видео)
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Демонтаж стены пошел не по плану.
В Одессе во время демонтажа пострадавшего от взрыва газа здания бывшего общежития цементного завода произошел обвал, вследствие которого три человека получили травмы. Один из них скончался в карете "скорой помощи".
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что обвал случился на втором этаже здания в Хуторском переулке 6/1, когда там находились три строителя. По непонятным причинам секция стены рухнула не наружу, а внутрь здания прямо на находившихся там работников.
Очевидцы сообщают, что двоим из них удалось вовремя отпрыгнуть в сторону, хотя они тоже получили травмы руки и ноги. Третьего рабочего накрыло обломками, он получил открытый перелом, а позже скончался по пути в больницу.
Здание находится в аварийном состоянии с апреля 2021 года, когда там взорвался газ. Во время происшествия пострадали пять жильцов, один из них позже умер.
Работы по демонтажу начались в следующем месяце, после того, как от здания отвалилась еще одна секция стены. Тогда никто не пострадал, но обломки повредили забор, который ограждал здание.
Как сообщалось ранее, в ночь на пятницу, 28 января, в Запорожье произошел взрыв газа в жилом доме. В результате происшествия один человек погиб и еще трое получили ранения.
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