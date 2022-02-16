Укр

За швырявшегося флагами Украины одесского депутата взялась полиция: подробности

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Илье Фрейману чем-то помешал национальный символ на рабочем месте Новость обновлена 16 февраля 2022, 19:16
Илье Фрейману чем-то помешал национальный символ на рабочем месте

Правоохранители обратили на чиновника пристальное внимание

На скандальное происшествие с украинским флагом на сессии Одесского горсовета отреагировали местные полицейские. Из-за инцидента с депутатом от "Партии Шария" Ильи Фреймана было открыто уголовное производство.

Детали сообщают в пресс-службе полиции Одесчины.

Полицейские узнали о случившемся, мониторя местный сегмент интернет-ресурсов. Их внимание привлекла демонстративность, с которой Фрейман собрал сине-желтые флажки и отложил их в сторону.

Фрейман убирает украинские флаги со стола

В правоохранительных органах собираются устроить проверку касаемо возможного факта надругательства над государственным символом.

Производство уже внесено в Единый реестр досудебных расследований. Если Илью Фреймана признают виновным, что ему может грозить штраф в размере 850 гривен, арест на шесть месяцев или даже лишение свободы до трех лет.

Отметим, что поведение коллеги не понравилось одесским депутатам. Чиновника призвали вести себя соответственно статусу и не демонстрировать свое отношение к Украине в сессионном зале.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно схожий инцидент произошел и в парламенте Словакии. Одному из местных депутатов не понравилось поведение других коллег, вывесивших украинский флаг перед трибуной, и он облил его водой. Киев в стороне от происшествия не остался.

Теги:
#Одесса #Полиция #Флаг #Флаг Украины
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