За одеського депутата, який кидався прапорами України, взялася поліція: подробиці

Правоохоронці звернули на чиновника пильну увагу

На скандальну пригоду з українським прапором на сесії Одеської міської ради відреагували місцеві поліцейські. Через інцидент із депутатом від "Партії Шарія" Іллі Фреймана було відкрито кримінальне провадження.

Деталі повідомляють у пресслужбі поліції Одещини.

Поліцейські дізналися про те, що трапилося, моніторячи місцевий сегмент інтернет-ресурсів. Їхню увагу привернула демонстративність, з якою Фрейман зібрав синьо-жовті прапорці та відклав їх убік.

Фрейман прибирає українські прапори зі столу

У правоохоронних органах збираються влаштувати перевірку щодо можливого факту наруги над державним символом.

Провадження вже внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Якщо Іллю Фреймана визнають винним, що йому може загрожувати штраф 850 гривень, арешт на шість місяців або навіть позбавлення волі до трьох років.

Зазначимо, що поведінка колеги не сподобалася одеським депутатам. Чиновника закликали поводитися відповідно до статусу і не демонструвати своє ставлення до України у сесійній залі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно схожий інцидент стався і у парламенті Словаччини. Одному з місцевих депутатів не сподобалася поведінка інших колег, які вивісили український прапор перед трибуною, і він облив його водою. Київ, звісно ж, осторонь події не залишився.