Ночная авария в Одессе: пострадавших "вырезали" из авто (фото, видео)

На месте происшествия долго работала бригада спасателей

В ночь на 20 февраля в Одессе произошел серьезный дорожный инцидент, в результате которого пострадали трое человек.

Подробности сообщает местный ресурс "Думская".

Столкновение двух легковых автомобилей зафиксировали на перекрестке улиц Грушевского и Воробьева.

Место происшествия на карте

Согласно утверждениям очевидцев, автомобиль Great Wall в какой-то момент занесло на соседнюю полосу, где и врезался в следовавшую навстречу Toyota Corolla.

Обе машины получили значительные повреждения.

Один из автомобилей, попавших в аварию

Одно из авто и вовсе стало настоящей "ловушкой" для пассажиров — освобождать пострадавших пришлось спасателям с помощью специальной техники. Также на месте работали бригады медиков и правоохранители.

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Добавим, что известно о троих пострадавших — водители обоих автомобилей, а также пассажирка Toyota. Насколько их состояние тяжелое, не сообщается.

Все обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники полиции.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал подробности еще одной одесской аварии, в которой пострадала 14-летняя девочка-пешеход. Мчащийся на красный свет водитель сбил подростка, а затем протаранил четыре автомобиля, припаркованных рядом с переходом.

Также мы писали о ДТП с участием маршрутного такси, что случилось накануне под Киевом. Без пострадавших не обошлось.