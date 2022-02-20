Нічна аварія в Одесі: постраждалих "вирізали" з авто (фото, відео)
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На місці події довго працювала бригада рятувальників
У ніч на 20 лютого в Одесі стався серйозний дорожній інцидент, внаслідок якого постраждали троє людей.
Подробиці повідомляє місцевий ресурс "Думська".
Зіткнення двох легкових автомобілів зафіксували на перехресті вулиць Грушевського та Воробйова.
Згідно з твердженнями очевидців, автомобіль Great Wall в якийсь момент занесло на сусідню смугу, де і врізався в Toyota Corolla, що рухалася назустріч.
Обидві машини отримали значні пошкодження.
Одне з авто взагалі стало справжньою "пасткою" для пасажирів — звільняти постраждалих довелося рятувальникам за допомогою спеціальної техніки. Також на місці працювали бригади медиків та правоохоронці.
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Додамо, що відомо про трьох постраждалих — водіїв обох автомобілів, а також пасажирку Toyota. Наскільки їхній стан тяжкий, не повідомляється.
Усі обставини аварії наразі з’ясовують співробітники поліції.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав подробиці ще однієї одеської аварії, у якій постраждала 14-річна дівчинка-пішохід. Водій, що мчав на червоне світло, збив підлітка, а потім протаранив чотири автомобілі, припарковані поруч із переходом.
Також ми писали про ДТП за участю маршрутного таксі, що сталося напередодні під Києвом. Без постраждалих не обійшлося.