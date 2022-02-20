Нічна аварія в Одесі: постраждалих "вирізали" з авто (фото, відео)

На місці події довго працювала бригада рятувальників

У ніч на 20 лютого в Одесі стався серйозний дорожній інцидент, внаслідок якого постраждали троє людей.

Подробиці повідомляє місцевий ресурс "Думська".

Зіткнення двох легкових автомобілів зафіксували на перехресті вулиць Грушевського та Воробйова.

Місце події на карті

Згідно з твердженнями очевидців, автомобіль Great Wall в якийсь момент занесло на сусідню смугу, де і врізався в Toyota Corolla, що рухалася назустріч.

Обидві машини отримали значні пошкодження.

Один із автомобілів, що потрапили в аварію

Одне з авто взагалі стало справжньою "пасткою" для пасажирів — звільняти постраждалих довелося рятувальникам за допомогою спеціальної техніки. Також на місці працювали бригади медиків та правоохоронці.

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Додамо, що відомо про трьох постраждалих — водіїв обох автомобілів, а також пасажирку Toyota. Наскільки їхній стан тяжкий, не повідомляється.

Усі обставини аварії наразі з’ясовують співробітники поліції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав подробиці ще однієї одеської аварії, у якій постраждала 14-річна дівчинка-пішохід. Водій, що мчав на червоне світло, збив підлітка, а потім протаранив чотири автомобілі, припарковані поруч із переходом.

Також ми писали про ДТП за участю маршрутного таксі, що сталося напередодні під Києвом. Без постраждалих не обійшлося.