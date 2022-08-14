Проигнорировали запрет на купание: в Затоке погибли и пострадали отдыхающие

Купание в море в Одесской области запрещено, но многих это не останавливает

В Одесской области группа мужчин проигнорировала запрет на купание в море и наткнулась на неизвестное взрывное устройство.

Как сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук, инцидент произошел в Затоке (Белгород-Днестровский район), где отдыхающие вопреки запретам на купание и посещение пляжей решили испытать судьбу.

В воде они наткнулись на неизвестное взрывное устройство, после чего случился взрыв. В результате происшествия двое мужчин погибли на месте и еще один получил ранения.

Позже информацию об инциденте подтвердили и в Оперативном командовании "Юг".

"Напоминаем, что в Одесской и Николаевской областях введен запрет на пребывание в пляжных зонах, в пределах прибрежной защитной полосы моря, усилен контроль за побережьем на предмет обнаружения подозрительных или опасных предметов", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в одном из отделений полиции Одесской области правоохранитель из табельного оружия выстрелил в голову своей 26-летней коллеге, в результате чего она погибла на месте. Предварительно известно, что убийство произошло из-за неосторожного обращения с оружием.