Одесса с утра скрыта в плотной дымке: местные жители обеспокоены (фото и видео)

На юге Украины временно открыл свой филлиал кинематографический Сайлент-Хилл — только без монстров

Утро среды, 19 октября, в Одессе выдалось весьма сложным для водителей и прохожих — из-за плотной дымки, которая накрыла большинство районов города настоящей стеной. Осенние туманы являются обыденным явлением для одесситов, но здесь были удивлены даже многие бывалые — в отдельных местах воздушные массы перемещались настолько быстро, что складывалось впечатление, будто что-то горит.

"Телеграф", ссылаясь на информацию из местных Telegram-каналов, собрал все известные данные, а также впечатляющие фото и видео подобного явления. Оно, к слову, скорее всего является природным — ведь показатели измерителей чистоты воздуха демонстрируют, что нынче в Одессе отлично дышится.

Средний показатель чистоты воздуха на утро 19 октября достигнул отметки 22 AQI. Это входит в "хорошую" группу показателей и доказывает, что никаких посторонних примесей в атмосфере над Южной Пальмирой не наблюдается.

Карта чистоты воздуха в Одессе 19 октября

Однако плотность тумана действительно поражает — камера телефона позволяет смотреть на большее расстояние, чем способен рассмотреть предметы во мгле человеческий глаз. Молочного цвета дымка в отдельных районах и правду выглядела, словно стена.

Не видно ни зги

Почти Сайлент-Хилл

Другие же одесситы смогли заснять, как воздушные массы перемещались на горизонте с весьма большой скоростью — словно ветер гонит дым от пожара.

Что-то вспоминается "Мгла" Кинга...

Является ли это одной из особенностей Одессы или же туман в этом городе уже "эволюционировал" в некое новое метеорологическое явление, пока неясно. Впрочем часть местных жителей уверяет, что переживать не стоит: ветер всего лишь приносит плотный туман с моря.

Зато можно полюбоваться невероятно красивой Одессой, которой даже утренняя дымка не мешает.

Напомним, что это уже не впервые за последние несколько месяцев, когда одесситы переживают из-за серьезных туманных стен в городе.