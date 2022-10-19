Одеса з ранку окутана щільним серпанком: місцеві жителі стурбовані (фото та відео)

На півдні України тимчасово відкрив свій філіал кінематографічний Сайлент-Хілл — лише без монстрів

Ранок середи, 19 жовтня, в Одесі видався дуже складним для водіїв та перехожих — через щільний серпанок, який накрив більшість районів міста справжньою стіною. Осінні тумани є звичайним явищем для одеситів, але тут були здивовані навіть багато бувалих — в окремих місцях повітряні маси переміщувалися настільки швидко, що складалося враження, ніби щось горить.

"Телеграф", посилаючись на інформацію з місцевих Telegram-каналів, зібрав усі відомі дані, а також вражаючі фото та відео подібного явища. Воно, до речі, найімовірніше, є природним — адже показники вимірювачів чистоти повітря демонструють, що нині в Одесі чудово дихається.

Середній показник чистоти повітря на ранок 19 жовтня досяг позначки 22 AQI. Це входить до "хорошої" групи показників і доводить, що жодних сторонніх домішок в атмосфері над Південною Пальмірою не спостерігається.

Мапа чистоти повітря в Одесі 19 жовтня

Однак густина туману справді вражає — камера телефону дозволяє дивитися на більшу відстань, ніж здатна розглянути предмети в темряві людського ока. Молочного кольору серпанок в окремих районах і правду виглядав, немов стіна.

Не видно ні зги

Майже Сайлент-Хілл

Інші ж одесити змогли зняти, як повітряні маси переміщалися на горизонті з дуже великою швидкістю — наче вітер жене дим від пожежі.

Щось згадується "Мгла" Кінга...

Чи є це однією з особливостей Одеси, чи туман у цьому місті вже "еволюціонував" у якесь нове метеорологічне явище, поки неясно. Втім, частина місцевих жителів запевняє, що переживати не варто: вітер просто приносить щільний туман з моря.

Зате можна помилуватися неймовірно красивою Одесою, якій навіть ранковий серпанок не заважає.

Нагадаємо, що це вже не вперше за останні кілька місяців, коли одесити переживають через серйозні туманні стіни у місті.