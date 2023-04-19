россия ночью атаковала Одесчину дронами, без прилетов не обошлось: фото последствий

Пострадавших людей нет

Враг ночью атаковал Одесскую область беспилотниками. Войска россии использовали дроны-камикадзе Shahed-131/136.

Часть удалось сбить, однако два дрона из 12 попали в объект рекреационной инфраструктуры. После взрыва начался пожар.

Огонь оперативно удалось обуздать. Пострадавших нет. Десять из двенадцати дронов сбили воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг". За прошедшие сутки враг значительно активизировал атаки беспилотниками — Генштаб отчитался об уничтоженных 23 дронах оперативно-тактического уровня.

Враг атаковал рекреационное заведение

Пожар начался после прилета

Огонь удалось обуздать

Один из сбитых беспилотников был ликвидирован над Днепропетровской областью, отчитывается ОВА. Неназванное количество летающих объектов "приземлено" в Запорожской области. Один беспилотник нанес удар.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что обстрелы юга Украины не прекращаются. Враг боится контрнаступления ВСУ и пытается истощить украинские силы на юге. Оккупанты обстреливали даже в ночь на Пасху — разрушили церковь в Запорожской области и убили двух подростков в Николаевской области.