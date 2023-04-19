Враг продвигается в Бахмуте и не только: свежие карты боев в Украине

Враг усиленно атакует в Марьинке и Бахмуте

Оккупанты продолжают давить на востоке Украины. Накануне враг атаковал под Купянском, а на 19 апреля на Шахтерском направлении.

В отчете Института изучения войны говорится, что врагу удается продвигаться в Бахмуте. По данным Генштаба наступательные действия врага зафиксированы на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В сутки отбиты более 60 атак россиян. В эпицентре боевых столкновений – Марьинка и Бахмут.

Карта боев в Украине

Восток Украины

На Лиманском направлении враг наступал близ Дибровы. По данным DeepState оккупанты улучшили тактическое положение в Серебрянском лесничестве. Генштаб ВСУ сообщает об атаке юго-западнее Кременной, тогда как российские источники сообщают о нападениях россиян также к западу или северо-западу от Кременной.

Карта боев в Харьковской и Луганской областях

В Бахмуте не прекращаются городские бои. Враг заявляет о продвижении на севере, юге и в центре города. На Бахмутском направлении отражено нападение в направлении Ступочек. DeepState утверждает, что бои продолжаются в Бахмуте у железной дороги и возобновились активные боевые действия в Хромовом.

Карта боев в Бахмуте

На Авдеевском направлении враг наступал рядом со Степным, Бердичами, Авдеевкой, Северным, Первомайским и Невельским. Враг продвинулся к трассе к северо-востоку от Красногоровки. Продолжаются бои в Марьинке. На Шахтерском направлении наступал в сторону Пречистовки. Украинские военные могли провести ограниченные контратаки на западе Донбасса. Россияне заявили об отражении атак.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Враг продолжает укреплять оборону, снова миновали левый берег Днепра. Через Мелитополь транспортируют солдат. Российские опасения по поводу контрнаступления теперь сосредоточены не на Запорожской области, а на Херсонщине — они опасаются форсирования Днепра. Часть российских источников продолжает утверждать, что украинские силы собираются для контрнаступления в Запорожской области.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские военные также понесут потери в боях с российскими захватчиками. Только пропавшими без вести числятся более 7 тысяч человек.