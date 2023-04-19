Враг продвигается в Бахмуте и не только: свежие карты боев в Украине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1367
Враг усиленно атакует в Марьинке и Бахмуте
Оккупанты продолжают давить на востоке Украины. Накануне враг атаковал под Купянском, а на 19 апреля на Шахтерском направлении.
В отчете Института изучения войны говорится, что врагу удается продвигаться в Бахмуте. По данным Генштаба наступательные действия врага зафиксированы на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В сутки отбиты более 60 атак россиян. В эпицентре боевых столкновений – Марьинка и Бахмут.
Восток Украины
На Лиманском направлении враг наступал близ Дибровы. По данным DeepState оккупанты улучшили тактическое положение в Серебрянском лесничестве. Генштаб ВСУ сообщает об атаке юго-западнее Кременной, тогда как российские источники сообщают о нападениях россиян также к западу или северо-западу от Кременной.
В Бахмуте не прекращаются городские бои. Враг заявляет о продвижении на севере, юге и в центре города. На Бахмутском направлении отражено нападение в направлении Ступочек. DeepState утверждает, что бои продолжаются в Бахмуте у железной дороги и возобновились активные боевые действия в Хромовом.
На Авдеевском направлении враг наступал рядом со Степным, Бердичами, Авдеевкой, Северным, Первомайским и Невельским. Враг продвинулся к трассе к северо-востоку от Красногоровки. Продолжаются бои в Марьинке. На Шахтерском направлении наступал в сторону Пречистовки. Украинские военные могли провести ограниченные контратаки на западе Донбасса. Россияне заявили об отражении атак.
Юг Украины
Враг продолжает укреплять оборону, снова миновали левый берег Днепра. Через Мелитополь транспортируют солдат. Российские опасения по поводу контрнаступления теперь сосредоточены не на Запорожской области, а на Херсонщине — они опасаются форсирования Днепра. Часть российских источников продолжает утверждать, что украинские силы собираются для контрнаступления в Запорожской области.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские военные также понесут потери в боях с российскими захватчиками. Только пропавшими без вести числятся более 7 тысяч человек.