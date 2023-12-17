Как рождественская сказка: стала известна судьба пса, которого после подрыва ГЭС отнесло в Одесскую область

Животное чудом спаслось из Херсона

Собаку из Херсона с кличкой Бонифаций забрала семья из Польши. В июне, через несколько дней после подрыва плотины Каховской ГЭС, его на плоту в море обнаружили люди.

Об этом сообщила общественная организация Animal SOS Odessa. Отмечается, что пес плыл на плоту в потоках воды и мусора, спасаясь от страшной катастрофы.

"Боня, Бонифаций, чудом спасшийся из Херсона, ему посчастливилось встретить на своем пути много хороших людей. Когда он попал к волонтерам, состояние его здоровья было подавленыс. Мы прошли долгий путь в клиниках, обследование, лечение, реабилитацию. Несколько месяцев Бонечка провел в нашем Центре адаптации и быстро завоевал сердца и наших волонтеров, и всех гостей своим прекрасным характером, волшебной улыбкой, доверием к людям", — говорится в сообщении.

В организации отметили, что семья для Бонифация обнаружилась в Польше. Будущие хозяева оформили и оплатили все необходимые документы, а также купили билет на поезд.

"Мы очень переживали как Боня перенесет дорогу, как примет свою новую семью. Сейчас все заботы и волнения позади, Бонифаций в Польше, уже гуляет в парке со своими хозяевами, спит на мягком одеяле, счастлив, расслаблен и любим. Каждая такая история — это настоящее чудо и волшебство для животного, которое из мрака неизвестности и неприятностей попадает в новую жизнь, исполненную радости и любви", – говорится в сообщении.

Напомним, ученые из Хельсинкского университета определили, какие аспекты влияют на склонность собак к агрессивному поведению по отношению к людям. Исследователи изучили особенности более 20 пород четверохлапых.