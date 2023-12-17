Наче різдвяна казка: стало відомо долю пса, якого після підриву ГЕС віднесло до Одещини

Тварина чудом врятувалася з Херсона

Пса з Херсона з кличкою Боніфацій забрала родина у Польщі. У червні, через кілька днів після підриву греблі Каховської ГЕС, його на плоту у морі знайшли люди.

Про це повідомила громадська організація "Animal SOS Odessa". Зазначається, що пес плив на плоту в потоках води та сміття, рятуючись від страшної катастрофи.

"Боня, Боніфацій, який чудом врятувався з Херсона, йому пощастило зустріти на своєму шляху багато хороших людей. Коли він потрапив до волонтерів, стан його здоров'я був пригнічений. Ми пройшли довгий шлях у клініках, обстеження, лікування, реабілітацію. Кілька місяців Бонечка провів у нашому Центрі адопції та швидко завоював серця і наших волонтерів, і всіх гостей – своїм чудовим характером, чарівною посмішкою, довірою до людей", – йдеться у повідомленні.

В організації зазначили, що сім'я для Боніфація знайшлась у Польщі. Майбутні господарі оформили та сплатили за всі необхідні документи, а також купили квиток на поїзд.

"Ми дуже переживали як Боня перенесе дорогу, як прийме свою нову родину. Зараз усі клопоти та хвилювання позаду, Боніфацій у Польщі, вже гуляє у парку зі своїми господарями, спить на м'якій ковдрі, щасливий, розслаблений та коханий. Кожна така історія — це справжнє диво і чари для тварини, яке з мороку невідомості та прикрощів потрапляє в нове життя, сповнене радості та любові", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, вчені з Гельсінського університету визначили, які аспекти впливають на схильність собак до агресивної поведінки стосовно людей. Дослідники вивчили особливості понад 20 порід чотирилапих.