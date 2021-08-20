Укр

Глава Центра противодействия дезинформации после публикации «Телеграфа», заявила, что Центр функционирует и таки ушла в декрет

Автор
Ю. Забелина
Дата публикации
Проверено Я. Жаренов
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Автор
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Глава Центра противодействия дезинформации после публикации «Телеграфа», заявила, что Центр функционирует и таки ушла в декрет Новость обновлена 20 августа 2021, 15:29
Полина Лысенко

Чиновница заявляла, что с момента работы не получала зарплату

Глава Центра противодействия дезинформации Полина Лысенко в своём Фейсбук сообщила, что уходит на больничный длительностью в 126 дней, и оставляет «функционирующую институцию». Накануне вечером «Телеграф» написал о том, что Полина Лысенко уходит в декрет, при этом, о результатах работы ведомства за почти полгода со старта работы — ничего не известно. 

«Строить институцию, а в нашем случае, государственное бюджетное ведомство, оказалось очень непросто. 

И те вещи, которые кажутся элементарными, например, утвердить положение (юридическая основа функционирования организации), провести государственную регистрацию (фактически, отсюда и начался на самом деле отсчет существования Центра), утвердить схему должностных окладов (да, учреждение государственное и зарплата работников не может основываться на собственном желании), получить минимальное финансирование, помещения, где разместиться, настроить внутренние системы — на самом деле не так просто в реализации. За каждым шагом (при полной поддержке государства) стоит огромное количество документации, расчетов, переговоров, согласований, получения виз, подписей и т.д», — написала Лысенко. 

При этом, она подчеркнула, что оставляет «функционирующую организацию, действующие и будущие сотрудники которой смогут эффективно выявлять и противодействовать деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, бороться с дезинформацией». 

Примечательно, но со старта работы организации, с 6 апреля, о результатах этого ведомства ничего не известно. «Телеграф» обратился с вопросами об этом к самой Лысенко, в также, к ее заместителю Андрею Шаповалову, но ответов так и не получил. 

Ранее Полина Лысенко заявляла, что с момента работы не получала зарплату, однако уже сегодня, после возникшей шумихи в медиа, прокомментировала, что финансирование центра осуществляется за счёт аппарата СНБО, и заработную плату ей уже выплатили. 

Вопросов к деятельности Центра и его "достижений" становится все больше, ведь он функционирует за деньги налогоплательщиков и является важным звеном в условиях гибридной войны.

«Телеграф» продолжит и дальше следить за этой темой.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский еще 2 апреля презентовал Центр противодействия дезинформации по итогам заседания СНБО.

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