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Голова Центру протидії дезінформації після публікації «Телеграфа», заявила, що Центр функціонує і таки пішла в декрет

Автор
Ю. Забєліна
Дата публікації
Перевірено Я. Жарєнов
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Автор
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Голова Центру протидії дезінформації після публікації «Телеграфа», заявила, що Центр функціонує і таки пішла в декрет Новина оновлена 20 серпня 2021, 15:29
Поліна Лисенко

Чиновниця заявляла, що з моменту роботи не отримувала зарплату

Голова Центру протидії дезінформації Поліна Лисенко в своєму Фейсбук повідомила, що йде на лікарняний тривалістю в 126 днів, і залишає «функціонуючу інституцію». Напередодні ввечері «Телеграф» написав про те, що Поліна Лисенко йде в декрет, при цьому, про результати роботи відомства за майже півроку зі старту роботи — нічого не відомо.

«Будувати інституцію, а в нашому випадку, державне бюджетне відомство, виявилося дуже непросто.

І ті речі, які здаються елементарними, наприклад, затвердити положення (юридична основа функціонування організації), провести державну реєстрацію (фактично, звідси і почався насправді відлік існування Центру), затвердити схему посадових окладів (так, установа державна і зарплата працівників не може грунтуватися на власному бажанні), отримати мінімальне фінансування, приміщення, де розміститися, налаштувати внутрішні системи — насправді не так просто в реалізації. За кожним кроком (при повній підтримці держави) стоїть величезна кількість документації, розрахунків, переговорів, узгоджень, отримання віз, підписів тощо», — написала Лисенко.

При цьому, вона підкреслила, що залишає «функціонуючу інституцію, діючі та майбутні співробітники якої зможуть ефективно виявляти та протидіяти деструктивним інформаційним впливам та кампаніям, боротися з дезінформацією».

Примітно, але зі старту роботи організації, з 6 квітня, про результати цього відомства нічого не відомо. «Телеграф» звернувся з питаннями про це до самої Лисенко, в також, до її заступника Андрія Шаповалова, але відповідей так і не отримав.

Раніше Поліна Лисенко заявляла, що з моменту роботи не отримувала зарплату, однак уже сьогодні, після виниклого галасу в медіа, прокоментувала, що фінансування центру здійснюється за рахунок апарату РНБО, і заробітну плату їй вже виплатили.

Питань до діяльності Центру та його "досягнень" стає все більше, адже він функціонує за гроші платників податків і є важливою ланкою в умовах гібридної війни.

«Телеграф» продовжить і далі стежити за цією темою.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський ще 2 квітня презентував Центр протидії дезінформації за підсумками засідання РНБО.

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