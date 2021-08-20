Зеленский наконец разобрался, какая вышиванка - украинская (видеофакт)

Президент снял видео в белой вышиванке с геометрическим принтом

После многочисленных скандалов с выбором вышиванок президент Украины Владимир Зеленский наконец разобрался со всеми тонкостями украинской одежды. На этот раз он одел правильную вышиванку, правда в ней упражнялся на брусьях для спортивного челленджа.

Соответствующее видео Зеленский в пятницу, 20 августа, опубликовал на своей странице в Facebook.

На кадрах президент одет в белую вышиванку с геометрическим орнаментом — ромбы. Известно, что такой орнамент символизирует плодородие и мужскую силу. Что немаловажно — на этот раз орнамент на вышиванке Зеленского расположен посередине, как и должно быть на традиционной украинской вышиванке.

Эту вышиванку Владимир Зеленский одел для участия в челлендже #здороваукраина30, суть которого выполнить 30 любых физических упражнений в вышиванке и передать челлендж дальше. К слову, Зеленский передал эстафету в Национальный олимпийский комитет Сергею Бубке.

Напомним, как сообщал "Телеграф", отношения супругов Зеленских с вышивками не сложились почти сразу. В разное время в скандалы с национальной одеждой попадали как Владимир Зеленский, так и его жена Елена. В 2019 году Владимир Зеленский одел черную вышиванку и нарвался на критику, ведь черная вышитая рубашка считается траурной. В 2020 году Елену Зеленскую раскритиковали за вышиванку выполненную в технике гладь — якобы это не имеет никакого отношения к "генетическому коду нации". А уже в 2021 году Зеленского раскритиковали за "русскую косоворотку".