Зеленський нарешті розібрався, яка вишиванка - українська (відеофакт)

Президент зняв відео у білій вишиванці з геометричним принтом

Після численних скандалів з вибором вишиванок президент України Володимир Зеленський нарешті розібрався з усіма тонкощами українського одягу. Цього разу він одягнув правильну вишиванку, щоправда у ній вправлявся на брусах для спортивного челенджу.

Відповідне відео Зеленський у п’ятницю, 20 серпня, опублікував на власній сторінці у Facebook.

На кадрах президент одягнений у білу вишиванку з геометричним орнаментом — ромби. Відомо, що такий орнамент символізує родючість і чоловічу силу. Що не маловажливо — цього разу орнамент на вишиванці Зеленського розміщений посередині, як і має бути на традиційній українській вишиванці.

Цю вишиванку Володимир Зеленський одягнув для участі у челенджі #здороваукраїна30, суть якого виконати 30 будь-яких фізичних вправ у вишиванці і передати челендж далі. До слова, Зеленський передав естафету у Національний олімпійський комітет Сергію Бубці.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", стосунки подружжя Зеленських з вишиванками не склалися майже одразу. У різні часи у скандали з національним одягом потрапляли як Володимир Зеленський, так і його дружина Олена. У 2019 році Володимир Зеленський одягнув чорну вишиванку і нарвався на критику, адже чорний вишитий одяг вважається траурним. У 2020 році Олену Зеленську розкритикували за вишиванку виконану у техніці гладь — нібито це не має жодного відношення до "генетичного коду нації". А вже у 2021 році Зеленського розкритикували за "російську косоворотку".