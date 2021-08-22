Укр

Не нужно ничего выпрашивать: генерал подсказал Зеленскому, что делать после "облома" с Меркель

Автор
В. Куценко
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
144
Не нужно ничего выпрашивать: генерал подсказал Зеленскому, что делать после "облома" с Меркель Новость обновлена 22 августа 2021, 23:05

Ожидания украинского лидера не оправдались

Президент Украины Владимир Зеленский должен меньше рассчитывать на помощь стран Запада, и использовать собственные ресурсы для наращивания мощи государства.

Об этом после встречи украинского лидера с канцлером Германии Ангелой Меркель рассказал "Телеграфу" генерал и бывший глава внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Отметим, что Зеленский в ходе пресс-конференции после встречи с Меркель заявил, что несколько раз запрашивал военную помощь от Германии, и каждый раз в той или иной форме получал отказ.

Так вышло и в этот раз, поскольку Меркель в целом выразила готовность помочь, но не представила никаких конкретных предложений.

"Думаю, нам не нужно быть попрошайками, что-то выпрашивать у западных партнеров. Ставку следует делать всё же на свои ресурсы, свои технологии, свои оборонные предприятия", — подчеркнул Маломуж.

По его мнению, украинский президент занял слабую позицию, начав упрекать канцлера, в то время как мог бы сделать конструктивные предложения.

Больше об итогах встречи Зеленского с Меркель читайте в материале "Телеграфа": Надежды Зеленского не оправдались: генерал сделал выводы из визита Меркель в Украину.

Надежды Зеленского не оправдались: генерал сделал выводы из визита Меркель в Украину
Политика
Надежды Зеленского не оправдались: генерал сделал выводы из визита Меркель в Украину
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Надежды Зеленского не оправдались: генерал сделал выводы из визита Меркель в Украину
Надежды Зеленского не оправдались: генерал сделал выводы из визита Меркель в Украину
Дата публикации
Категория
Главные события недели: санкции против Гужвы и Шария, Меркель встретилась с Зеленским, Варфоломей посетил Киев
Главные события недели: санкции против Гужвы и Шария, Меркель встретилась с Зеленским, Варфоломей посетил Киев
Дата публикации
Категория
Украина туристическая: есть чем гордиться и над чем работать
Украина туристическая: есть чем гордиться и над чем работать
Дата публикации
Категория
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Категория
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Дата публикации
Категория
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан