Не нужно ничего выпрашивать: генерал подсказал Зеленскому, что делать после "облома" с Меркель

Ожидания украинского лидера не оправдались

Президент Украины Владимир Зеленский должен меньше рассчитывать на помощь стран Запада, и использовать собственные ресурсы для наращивания мощи государства.

Об этом после встречи украинского лидера с канцлером Германии Ангелой Меркель рассказал "Телеграфу" генерал и бывший глава внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Отметим, что Зеленский в ходе пресс-конференции после встречи с Меркель заявил, что несколько раз запрашивал военную помощь от Германии, и каждый раз в той или иной форме получал отказ.

Так вышло и в этот раз, поскольку Меркель в целом выразила готовность помочь, но не представила никаких конкретных предложений.

"Думаю, нам не нужно быть попрошайками, что-то выпрашивать у западных партнеров. Ставку следует делать всё же на свои ресурсы, свои технологии, свои оборонные предприятия", — подчеркнул Маломуж.

По его мнению, украинский президент занял слабую позицию, начав упрекать канцлера, в то время как мог бы сделать конструктивные предложения.

Больше об итогах встречи Зеленского с Меркель читайте в материале "Телеграфа": Надежды Зеленского не оправдались: генерал сделал выводы из визита Меркель в Украину.