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Не потрібно нічого випрошувати: генерал підказав Зеленському, що робити після "облому" з Меркель

Автор
В. Куценко
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Автор
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Не потрібно нічого випрошувати: генерал підказав Зеленському, що робити після "облому" з Меркель Новина оновлена 22 серпня 2021, 23:05

Очікування українського лідера не виправдалися

Президент України Володимир Зеленський повинен менше розраховувати на допомогу країн Заходу, і використовувати власні ресурси для нарощування потужності держави.

Про це після зустрічі українського лідера з канцлером Німеччини Ангелою Меркель розповів "Телеграфу" генерал і колишній глава зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Відзначимо, що Зеленський в ході прес-конференції після зустрічі з Меркель заявив, що кілька разів запитував військову допомогу від Німеччини, і кожен раз в тій чи іншій формі отримував відмову.

Так вийшло і цього разу, оскільки Меркель в цілому висловила готовність допомогти, але не представила жодних конкретних пропозицій.

"Думаю, нам не потрібно бути жебраками, щось випрошувати у західних партнерів. Ставку слід робити все ж на свої ресурси, свої технології, свої оборонні підприємства", — підкреслив Маломуж.

На його думку, український президент зайняв слабку позицію, почавши дорікати канцлеру, в той час як міг би зробити конструктивні пропозиції.

Більше про підсумки зустрічі Зеленського з Меркель читайте в матеріалі "Телеграфа": Надії Зеленського зазнали краху: генерал зробив висновки з візиту Меркель в Україну.

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