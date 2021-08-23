На кого-то нужно всё списать: почему Кабмин уже осенью ожидают большие изменения

Политолог прокомментировал намек Зеленского об изменениях в правительстве Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью 22 августа, что считает нынешний Кабинет министров "началом идеального эволюционного правительства", но намекнул, что в составе Кабмина произойдут изменения.

Вероятность ротаций в правительстве прокомментировал "Телеграфу" кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин.

"Я думаю, что осенью нам стоит ожидать кадровых ротаций в Кабмине. Ключевой вопрос – это будут точечные ротации на уровне отдельных министров, или перезагрузка всего правительства, включая премьера Шмыгаля", – отмечает Алексей Якубин.

По его мнению, такие варианты всерьез рассматривают в Офисе президента (ОП). Прежде всего, потому что нужно списывать проблемы, которые есть в обществе, на отдельных представителей исполнительной власти.

"Рейтинг доверия за последний месяц лично у Зеленского и у "Слуги народа" просел. Возрастает их антирейтинг. На кого-то нужно это списывать. А стратегия власти – списывать все беды на Кабмин. Хоть не факт, что сейчас это будет так работать, как работало во время правительства Гончарука. Нынешний Кабмин и действующий премьер стараются держаться тише воды, ниже травы. И в этом минус для Банковой. И, в том числе поэтому там могут склоняться к перезагрузке всего Кабмина, – поясняет эксперт. – Вроде бы, Шмыгаль не раздражал Офис президента, не выступал отдельным субъектом деятельности. Но как раз такая ситуация в данный момент ОП не выгодна. Если раньше негативы удавалось более-менее рассеивать, молния недовольства била как по Грушевского (где базируется Кабмин и Верховная Рада), так и по Банковой (ОП), то сейчас всё недовольство общества из-за концентрации власти сосредотачивается исключительно на ОП и на президенте. А потому смена отдельных министров может не сыграть свою роль, в отличие от смены премьера и всего Кабмина".

Политолог не исключает, что на Банковой хотят поставить вместо тихого технократа Шмыгаля более публичного, более активного нового премьера. Чтобы он мог перебирать на себя негатив.

"По крайней мере, так считают в ОП. Кстати, чисто юридически для смены Кабмина повод есть давно – то же отсутствие программы правительства", – резюмирует Алексей Якубин.

Как ранее писал "Телеграф", в Офисе президента рассказали, что вскоре возможна отставка всего Кабмина вместе с премьером Денисом Шмыгалем.