Політолог прокоментував натяк Зеленського про зміни в уряді України

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю 22 серпня, що вважає нинішній Кабінет міністрів "початком ідеального еволюційного уряду", але натякнув, що в складі Кабміну відбудуться зміни.

Імовірність ротацій в уряді прокоментував "Телеграфу" кандидат політичних наук, політолог Олексій Якубін.

"Я думаю, що восени нам варто очікувати кадрових ротацій в Кабміні. Ключове питання — чи це будуть точкові ротації на рівні окремих міністрів, або перезавантаження всього уряду, включно з прем’єром Шмигаль", — відзначає Олексій Якубін.

На його думку, такі варіанти серйозно розглядають в Офісі президента (ОП). Перш за все, тому що потрібно списувати проблеми, які є в суспільстві, на окремих представників виконавчої влади.

"Рейтинг довіри за останній місяць особисто у Зеленського та у "Слуги народу" просів. Зростає їх антирейтинг. На когось потрібно це списувати. А стратегія влади — списувати всі біди на Кабмін. Хоч не факт, що зараз це буде так працювати, як працювало під час уряду Гончарука. Нинішній Кабмін і чинний прем’єр намагаються триматися тихіше води, нижче трави. і в цьому мінус для Банкової. і, в тому числі тому там можуть схилятися до перезавантаження всього Кабміну, — пояснює експерт. — Начебто, Шмигаль не дратував Офіс президента, не виступав окремим суб’єктом діяльності. Але якраз така ситуація наразі ОП не вигідна. Якщо раніше негативи вдавалося більш-менш розсіювати, блискавка невдоволення била як по Грушевського (де базується Кабмін і Верховна Рада), так і по Банковій (ОП), то зараз все невдоволення суспільства через концентрацію влади зосереджується виключно на ОП і на президенті. А тому зміна окремих міністрів може не зіграти свою роль, на відміну від зміни прем’єра і всього Кабміну ".

Політолог не виключає, що на Банковій хочуть поставити замість тихого технократа Шмигаля більш публічного, більш активного нового прем’єра. Щоб він міг перебирати на себе негатив.

"Принаймні, так вважають в ОП. До речі, чисто юридично для зміни Кабміну привід є давно — та ж відсутність програми уряду", — резюмує Олексій Якубін.

Як раніше писав "Телеграф", в Офісі президента розповіли, що незабаром можлива відставка всього Кабміну разом з прем’єром Денисом Шмигалем.